Sulla riforma della giustizia rissa in Parlamento tra Leu e Iv

Alta tensione alla Camera dei Deputati fra le file di Leu e quella di Italia dei Valori, mentre gli eletti sono impegnati nel voto sugli ordini del giorno sulla riforma delle Giustizia. Che cosa è successo? Si stava discutendo della responsabilità diretta dei magistrati, su cui il Governo si è detto contrario, mentre Italia Viva, che sostiene il Referendum sulla giustizia, ha annunciato libertà di voto, aprendo così uno squarcio con la sinistra di Pd e Leu, che hanno richiamato alla “lealtà”. Un biasimo che ha provocato la reazione dell’onorevole Roberto Giachetti che, rivolgendosi al Pd, ha detto: "Non vi ho visto rispettare questa lealtà quando in commissione insieme a M5s avete mandato sotto il Governo sul decreto semplificazioni e anche lei Fornaro parla di lealtà quando dal suo partito è stato insultato il premier Draghi", riferendosi alla festa di Articolo 1 dove il giornalista Marco Travaglio aveva pesantemente attaccato il Premier. E’ lì che il capogruppo di Leu si è alzato dal suo posto dirigendosi verso i banchi di Iv, subito richiamato dal presidente Roberto Fico. Ci sono state urla fra i due, ma per fortuna nulla di più e i due litiganti non sono arrivati alle mani.

La bagarre è avvenuta in un momento molto delicato della Legislatura, cioè dopo l'approdo in Aula del progetto di legge del processo penale che, dopo il sì alla doppia fiducia chiesta dal Governo, a Montecitorio è atteso il voto finale, atteso dopo l’esame degli ordini del giorno. Nella notte scorsa la Camera aveva dato il via libera alla doppia fiducia messa dal Governo. Prima ha approvato l’articolo 1 del disegno di legge che reca “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello”, poi sull’articolo 2 del Ddl. Con il primo la Camera acconsente a che il Governo dia seguito alla legge con i decreti attuativi; con il secondo dice sì alle disposizioni di accompagnamento alla riforma, che alla fine andrà al Senato per il via libera definitivo.

"Giachetti":

Per il suo intervento alla Camera durante la discussione degli ordini del giorno sulla riforma della Giustizia dopo l' —

è’









’àùàèèè’à’

àùèùù

àòù’

°’è’

’’’