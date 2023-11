Il consiglio dei ministri approva la riforma che introduce il premierato

Il consiglio dei ministri ha approvato la riforma che introduce il così detto premierato in Italia. Il via libera è arrivato all'unanimità. L'iter della legge, che ha natura costituzionale, si annuncia molto lungo e l'obiettivo della maggioranza è di portare a compimento il percorso entro la fine della legislatura. La principale novità della riforma è l'elezione diretta del presidente del consiglio. Rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi, nel testo portato in Cdm non viene però previsto il turno unico per eleggere il premier. La modifica servirà a lasciare maggiore margine e flessibilità alla legge elettorale che fisserà le modalità e i dettagli della norma che stabilisce la elezione diretta.

Con la nuova riforma, come spiegava Fabio Salamida su Today, cambia tutto anche nell’assegnazione dei seggi alla Camera e al Senato. Il ddl al varo del governo, prevede un sistema elettorale maggioritario con un premio del 55% dei seggi ai candidati e alle liste collegate al candidato premier eletto. Molto significativo l’impatto che avrebbe la riforma rispetto ai poteri assegnati al presidente della Repubblica che perderebbe il potere di nomina del premier ma si limiterebbe a conferirgli l’incarico: resterebbe quello di nomina dei ministri - come avviene oggi - su indicazione del premier eletto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp