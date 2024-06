L'autonomia differenziata è legge. Calderoli: "Scriviamo la storia", le opposizioni: "Italia spaccata"

La Camera ha definitivamente approvato il ddl sull'autonomia differenziata. Il via libera a uno dei provvedimenti più contestati del governo Meloni è passato con 172 voti favorevoli, 99 contrari e un astenuto al termine di una seduta fiume notturna. L'ok è arrivato tra le proteste delle opposizioni, che hanno cantato unite l'inno di Mameli e sventolano il tricolore. Dall'altro lato dell'Aula, la Lega ha mostrato le bandiere regionali.

Il disegno di legge contiene le "Disposizioni per l'attuazione dell'Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione". Non ci sono state modifiche alla Camera, questo significa che il testo approvato è identico a quello votato dal Senato in prima lettura.

Autonomia differenziata, cosa cambia

Il disegno di legge per l'autonomia differenziata si compone di 11 articoli. L'approvazione non significa che in automatico le competenze su alcune materie sono trasferite alle Regioni. La legge indica le regole che le Regioni e il Governo devono seguire per "dividere" poteri e prerogative.

Le Regioni potranno ottenere l'autonomia differenziata su 23 materie tra cui: salute, istruzione, sport, ambiente, energia, trasporti, cultura e commercio estero. Nel ddl viene stabilito che l'attribuzione di funzioni riferibili ai diritti civili e sociali, che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è vincolata alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep). Le intese Regione-Stato non potranno superare i dieci anni e potranno essere riviste.

Il negoziato per l'attribuzione di nuove funzioni viene proposto dalla Regione interessata al presidente del Consiglio e al ministro per gli Affari regionali (prima dell'avvio del confronto Stato-Regione il Governo informerà le Camere e la Conferenza Stato-Regioni). Il presidente del Consiglio può peraltro limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie. Il Governo viene quindi delegato a determinare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, i livelli essenziali delle prestazioni, mentre il trasferimento delle funzioni attinenti a materie riferibili ai Lep può essere deliberato soltanto successivamente alla definizione di tali livelli e ai relativi costi e fabbisogni standard (e comunque dopo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie).

Con una modifica approvata nel corso dell'esame da parte del Senato è stato specificato che le risorse devono assicurare gli stessi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese. Deve essere garantita la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, insieme alla perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante

Sono stati approvati quattro ordini del giorno depositati da Forza Italia (gli unici interventi sul testo che hanno ottenuto il parere favorevole dall'Esecutivo), attraverso i quali viene, tra l'altro, sollecitata la sospensione dei negoziati con le Regioni fino alla definizione dei Lep con la legge delega prevista dal ddl.

Una cabina di regia del Governo sarà incaricata di effettuare periodicamente una ricognizione. Il Governo può sostituirsi a organi di Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni se ci sono inadempienze rispetto a trattati sovrazionali o pericoli per la sicurezza pubblica inclusa la garanzia di diritti civili e sociali e "occorra tutelare l'unità giuridica o quella economica della Repubblica".

Calderoli: "Coronamento di anni di battaglie"

Chi esulta e chi protesta. Dopo l'ok definitivo all'Autonomia differenziata l'immagine è quella di un Parlamento diviso. La Lega festeggia con una foto di gruppo con bandiere regionali. I parlamentari hanno posato col ministro Roberto Calderoli nel cortile di Montecitorio mostrando le bandiere di Veneto, Lombardia, Piemonte, Romagna e Calabria.

Calderoli era visibilmente commosso all'approvazione del ddl da lui firmato. "A dirlo mi tremano le gambe per l'emozione... C'e' il via libera definitivo della Camera all'autonomia differenziata!", scrive Calderoli sui social. "L'approvazione di oggi - sottolinea - è il coronamento di anni e anni di battaglie politiche della Lega, all'interno delle istituzioni e nelle piazze insieme ai militanti, con un voto che scrive una pagina di storia per tutto il Paese". Un percorso "che mi rende particolarmente orgoglioso, quando penso al mio caro nonno Guido e al suo progetto del Movimento Autonomista Bergamasco. Nel mio cuore - continua Calderoli - scorre un sangue autonomista fin da prima che io nascessi, è bello pensare di aver coronato anche il suo sogno".

Per il ministro leghista "sbaglia chi dice che questo provvedimento spaccherà l'Italia, perché farà l'esatto contrario. L'obiettivo è permettere a tutte le Regioni di correre sempre più veloce, riducendo i divari territoriali e realizzando quell'unità che c'è solo sulla carta".





"Più autonomia, più coesione, più sussidiarietà. Ecco i tre cardini del disegno di legge sull'autonomia differenziata approvato alla Camera. Un passo avanti per costruire un'Italia più forte e più giusta, superare le differenze che esistono oggi tra i diversi territori della Nazione e garantire gli stessi livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni sull’intero territorio. Avanti così, nel rispetto degli impegni presi con i cittadini", il commento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post su X.

Di "un'Italia più efficiente e più moderna, con meno sprechi e più servizi a tutti i cittadini, da Nord a Sud" parla Matteo Salvini. "Dopo tanti anni di battaglie e di impegno, nonostante le bugie e gli attacchi della sinistra - aggiunge - grazie alla Lega ed al governo l'Autonomia richiesta da milioni di Italiani è stata approvata questa mattina anche alla Camera ed è finalmente legge. Una vittoria di tutti gli italiani: Grazie".

"Provvedimento che spacca l'Italia"

Scene opposte dai banchi dell'opposizione. I parlamentari hanno intonato l'inno di Mameli e sventolato il Tricolore.

"Un provvedimento che divide e crea diseguaglianze che viene approvato di notte nella vergogna. Con questo voto sancite che esistono cittadine e cittadini di serie e A e serie B", dice la segretaria del Pd Elly Schlein.

Il Pd, insieme alle altre opposizioni, ai movimenti e alla società civile, si dice pronto a "raccogliere da subito le firme per un referendum contro lo 'Spacca Italia'", spiega all'Ansa il capogruppo dem in Senato Francesco Boccia. Boccia nell'Aula del Senato, rivolto alla maggioranza, aveva preannunciato: "Non ci lasciate altro scampo per una raccolta firme per un referendum che sicuramente boccerà lo 'Spacca Italia'"

"Spaccano l'Italia con il favore delle tenebre. Sono le 7.39: da ieri e per tutta questa notte stiamo contrastando la maggioranza decisa ad approvare, in questa seduta fiume alla Camera, il disegno di legge Spacca-Italia, che condanna il Sud e le aree più in difficoltà del Paese al peggioramento delle proprie condizioni riguardanti la sanità, l'istruzione, i trasporti. Continueremo a contrastarli in tutti i modi: in Parlamento e nelle piazze". Scrive su Facebook il leader M5S Giuseppe Conte.

Critico anche il deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli: "L'altro giorno hanno fischiato e picchiato chi mostrava la bandiera d'Italia. Oggi sono venuti in aula con le bandiere dell'indipendentismo padano per festeggiare il mercimonio tra Meloni e Salvini: autonomia differenziata in cambio del premierato. Quello che è accaduto stamattina è un oltraggio alla storia della Repubblica Italiana. Ma la storia d'Italia non può essere messa in vendita e, dopo la bellissima piazza di ieri, continuerà la mobilitazione delle italiane e degli italiani per difendere l'unità del Paese, la democrazia e la nostra Costituzione".