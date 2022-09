Decreto Aiuti ter: nuovi bonus e proroga del taglio delle accise sui carburanti

Un nuovo pacchetto di misure per aiutare famiglie e imprese messe all'angolo dai rincari è in arrivo. Il Consiglio dei ministri oggi si è riunito per discutere il cosiddetto Aiuti ter. All'ordine del giorno anche l'esame del decreto legislativo sulla mappatura di tutte le concessioni di beni pubblici, comprese le concessioni balneari. Si tratta di un decreto attuativo della legge sulla concorrenza, su cui la Lega con il ministro Massimo Garavaglia ha comunicato la propria contrarietà, chiedendo un rinvio. Dopo il Cdm sarà una conferenza stampa del premier Mario Draghi con i ministri dell’Economia e delle Finanze Franco e della Transizione ecologica Cingolani.

Il Consiglio dei ministri ha anche deliberato lo stato di emergenza per la Regione Marche dopo l'ondata di maltempo della notte scorsa.

Il decreto Aiuti ter

Secondo quanto si apprende, la dote per il decreto Aiuti ter è salita a circa 14 miliardi. Di questi, 6,2 miliardi arrivano da maggiori entrate che si possono utilizzare subito dopo l'autorizzazione del Parlamento. Con ogni probabilità, si tratterà dell'ultimo decreto di spesa del premier Mario Draghi, fatto ancora una volta senza ricorrere ad alcun scostamento di bilancio.

Cosa c'è nel decreto Aiuti ter? Di seguito i punti principali. E' bene sottolineare che si tratta di indiscrezioni, filtrate mentre la riunione dei ministri è ancora in corso. Nelle prossime ore è prevista una conferenza stampa e daremo qui gli aggiornamenti.

Arriva il bonus una tantum da 150 euro per i lavoratori dipendenti. "Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro" ed è riconosciuta "per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro"

Arriva il bonus di 150 euro una tantum anche "in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione". Il bonus sarà erogato con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e interessa i redditi Irpef fino a 20.000 euro.

L'indennità una tantum di 150 euro interesserà anche i lavoratori autonomi "a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro".

Nel decreto Aiuti ter ci sono anche 100 milioni di euro destinati al trasporto pubblico locale, nonché contributi in favore dello sport, del mondo della cultura (in particolare cinema e teatri) e del terzo settore, e norme per la realizzazione di nuovi alloggi universitari.

Si prevede poi che nel quarto trimestre 2022 il credito d'imposta verrà esteso alle piccole imprese, da ottobre varrà quindi per tutte le aziende. Fino al 30 settembre è confermato l'attuale meccanismo, con credito d'imposta al 25% per le imprese energivore e al 15% per le altre imprese con consumo maggiore di 16,5 MW. Per i mesi di ottobre e novembre è previsto un rafforzamento, con soglia del 25% per le imprese energivore e gasivore e al 40% per tutte le imprese che consumano gas.

Il decreto contiene anche alcune norme di attuazione del Pnrr, in particolare modifiche alla disciplina degli Istituti Tecnici Superiori.

Arriverà anche uno stanziamento di 400 milioni per il Servizio sanitario nazionale, suddiviso tra le regioni e province autonome per far fronte ai rincari nel settore ospedaliero, comprese Rsa e strutture private.

E' in arrivo poi la proroga della riduzione delle accise su gasolio e benzina fino a tutto novembre.

Previste poi misure più severe in materia di delocalizzazioni. La bozza del decreto prevede che "in caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo" per il licenziamento collettivo secondo la legge 92/2012 "innalzato del 500 per 100". Inoltre qualora "il datore di lavoro cessi definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 50 per cento di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, a livello nazionale o locale, lo stesso è tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività di cui alla presente disposizione, e rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di Stato, percepiti nei 10 anni antecedenti l'avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale", si legge nel testo. "Fino alla completa restituzione delle somme di cui al periodo precedente al soggetto debitore non possono essere concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili".

Il decreto Aiuti bis

Intanto tormentato decreto Aiuti bis prosegue il suo cammino. La Camera ieri sera ha approvato il testo con 322 voti a favore, 13 contrari e 45 astenuti. Il provvedimento tornerà nuovamente al Senato per l'approvazione definitiva, dopo le modifiche apportate da Montecitorio. Il nuovo passaggio nasce dalla soppressione della norma - introdotta proprio a Palazzo Madama - che cancellava il tetto degli stipendi per i vertici della Pubblica amministrazione. Fdi si è astenuta, Alternativa ha votato contro. Anche l'Aiuti bis contiene misure urgenti contro il caro energia, l'emergenza idrica, e a favore delle politiche sociali e industriali per un ammontare di 17 miliardi. Deve essere convertito in legge entro l'8 ottobre. La legge era arrivata a Montecitorio con diverse modifiche rispetto alla scrittura iniziale