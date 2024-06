L'aggressione di Iezzi a Donno, la "decima" di Furgiuele e il "presente" di Padovani: cosa è successo alla Camera

Giornata ad alta tensione alla Camera ieri con la dura protesta delle opposizioni contro la riforma sull'autonomia differenziata, un disegno di legge fortemente voluto dalla Lega e dal suo ministro Roberto Calderoli.

Che la giornata sarebbe stata ad alta tensione lo si era già capito durante la commemorazione che la Camera dei deputati aveva riservato a Silvio Berlusconi a un anno dalla scomparsa, con Forza Italia adirata per il duro discorso di Riccardo Ricciardi (M5S) al punto da abbandonare l'Aula. Ma è durante il dibattito che si scatena la bagarre.

I deputati dell'opposizione, da Pd a M5S e Avs, si alzano dai banchi e iniziano a sventolare bandiere tricolore, intonando l'Inno di Mameli come atto di protesta contro l'autonomia differenziata. Poi gli animi si surriscaldano.

La "decima" di Domenico Furgiuele

Dal principio al canto antifascista Bella Ciao intonato dalle opposizioni il deputato leghista Domenico Furgiuele risponde mimando la X con le mani. Un gesto che ricalcava la "decima" sdoganata dal neo europarlamentare del Carroccio, Roberto Vannacci: un chiaro richiamo alla flottiglia X Mas così cara ai nostalgici del fascismo, che ormai sembrano aver gettato la maschera. "Era un gesto come quello che fanno i giudici a X Factor" si giustificherà Furgiuele dopo essere stato espulso dall'Aula.

Dopo pochi minuti è il deputato pentastellato Leonardo Donno ad abbandonare l'Aula della Camera in barella. Le immagini sono chiare: Donno si era avvicinato al banco del governo dove sedeva il ministro Roberto Calderoli sventolando una bandiera tricolore. Un deputato della Lega, Igor Iezzi, interviene per "difendere" il dirigente del Carroccio menando pugni nell'aria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel video si vede Donno avvicinarsi a Calderoli con il tricolore: il ministro non gradisce l'omaggio e prima che il deputato M5S possa portare a termine la 'consegna' intervengono i commessi, pronti a braccare Donno. Ma attorno a Donno spuntano, tra gli altri, Federico Mollicone e Gimmi Cangiano di Fratelli d'Italia, ma anche Stefano Candiani e Igor Iezzi della Lega. Proprio Iezzi proverà a colpire Donno più volte, come si vede nitidamente dai video.

Chi è Igor Iezzi, il deputato della Lega che ha aggredito Donno

Iezzi, già consigliere comunale a Milano della Lega Nord e segretario provinciale del partito fino al 2015, non è nuovo a manifestazioni ben sopra le righe. Nel 2014 era entrato nel consiglio comunale coperto con un velo come burqa per protestare contro la creazione di un nuovo centro islamico. Iezzi sarebbe da anni vicino a Lealtà Azione, gruppo neonazifascista con base in Lombardia i cui capi - due ultrà dell'Inter - sono pregiudicati per violenze e pestaggi. È lo stesso deputato che ha presentato i disegni di legge che prevedono il carcere: per chi usa i disegni della pianta di cannabis e per chi protesta in modo "minaccioso" contro le grandi opere.

Qualche ora dopo - con una poco onorevole ironia - Iezzi non tenterà neppure di giustificare il gesto, ma accuserà il collega deputato pentastellato di aver simulato il colpo. Nei video si vede Donno cadere a terra: il parlamentare grillino denuncia di essere stato colpito da un pugno allo sterno durante l'aggressione subita da Iezzi e Candiani della Lega e Cangiano e Amich di Fratelli d'Italia. "Ho il referto, denuncerò chi mi ha aggredito. Questi squadristi non devono entrare più in Parlamento", giura il pentastellato. Tutte le persone chiamate in causa da Donno respingono con forza le accuse: "Una sceneggiata, non l'ho colpito" (Iezzi), "Mi sono avvicinato solo per riprendere la bandiera, ero lontano da Donno" (Cangiano), "Sono intervenuto nel parapiglia per sedare" (Amich), "Donno fa la vittima quando invece è l'istigatore, vergogna" (Candiani).

A farne le spese è anche un assistente parlamentare, colpito al volto e portato a braccio in infermeria.

Il presente del deputato di Fdi Padovani

Un altro gesto non passato inosservato: il 'presente' del collega di Fratelli d'Italia Marco Padovani per ricordare Stefano Bertacchi, esponente della destra veronese, a quattro anni dalla scomparsa: "Stefano Bertacchi presente" ha detto Padovani causando di nuovo la bagarre per l'evidente riferimento al gergo fascista.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il dem Nico Stumpo viene espulso dal presidente di turno, Sergio Costa, per aver lanciato una sedia. Fabio Petrella di Fdi denuncia di aver ricevuto due "stampellate" sul petto da Toni Ricciardi (Pd). I lavori dei deputati vengono sospesi: la giornata più brutta della recente storia politica finisce così.