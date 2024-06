Furibonda rissa alla Camera, deputato M5s portato via in carrozzina: "Preso a pugni"

Furibonda rissa in aula alla Camera dove si discuteva il ddl Calderoli sull'autonomia differenziata. Le immagini che arrivano da Montecitorio parlano da sole: sono volati spintoni e a quanto riferito dai parlamentari presenti anche dei pugni. A farne le spese è stato il deputato del Movimento 5 Stelle Leonardo Donno, aggredito dopo essersi avvicinato ai banchi del governo con una bandiera tricolore. "Un deputato della Lega gli ha dato due pugni in testa", denuncia il parlamentare di Avs Marco Grimaldi. Nell'Aula di Montecitorio sono intervenuti i sanitari che hanno portato via Donno in carrozzina per medicarlo.

Anche un commesso si è infortunato durante gli scontri in aula alla Camera. L’assistente parlamentare è stato portato via a braccia da alcuni colleghi. Dall'opposizione attaccano il deputato leghista Igor Iezzi: "Si è superato ogni limite" dice Chiara Braga presidente deputati Pd, che parla di "un'aggressione squadrista verso il collega dei 5 stelle da parte del leghista Iezzi. Ora c’è la capogruppo e noi diremo che non possiamo accettare che si riprendano i lavori prima che vengano presi provvedimenti". "In diciannove anni di servizio non ho mai visto nulla di simile" commenta invece una commessa uscita dall'aula visibilmente turbata. "Al massimo qualche spintone ma questo è davvero troppo".

Così è partita la rissa alla Camera: video

Come racconta Fabio Salamida, durante il dibattito sul dl Calderoli il clima si è fatto via via più caldo. I deputati dell'opposizione hanno esposto il tricolore come simbolo di unità nazionale per protestare contro il disegno di legge che introduce l'autonomia differenziata. Tutte le opposizioni si sono poi unite intonando l'inno d'Italia e Bella Ciao. "Mentre cantavamo l'inno d’Italia, deputati della Lega facevano il segno della X Mas" denuncia il deputato di Avs Angelo Bonelli. "Un oltraggio alla Repubblica e alla bandiera che va perseguito". Poco dopo il deputato leghista Domenico Furgiuele è stato espulso dal presidente Fontana proprio per aver fatto il segno della "X" con le braccia. "L'ho fatto per dire che non mi piace Bella ciao", ha replicato ai cronisti il parlamentare leghista. A un certo punto Donno si è avvicinato ai banchi del governo per portare una bandiera, ma il gesto è stato evidentemente letto come una provocazione. Ed è partita la rissa.

Le reazioni, Mollicone (FdI): "Una sceneggiata". Schlein: "Fatti gravissimi"

Dalla maggioranza minimizzano. Il capogruppo alla Camera della Lega Riccardo Molinari parla di ''dinamiche parlamentari...'', mentre secondo l'esponente di FdI Federico Mollicone "tutto è iniziato con il gesto irrispettoso e oltraggioso di Donno" che "in maniera sarcastica e irrispettosa voleva mettere sulle spalle di Calderoli la bandiera italiana. A quel punto è scattato il parapiglia ma senza contatto fisico''. Mollicone non ha dubbi quando gli hanno chiesto se l'esponente pentastellato è stato colpito dal leghista Igor Iezzi: ''Donno si è buttato a terra e ha fatto una sceneggiata...''.

"Fatti gravissimi" commenta invece la segretaria del Pd Elly Schelin. "Non è possibile riprendere i lavori in questo clima di crescente violenza verbale e addirittura fisica". La leader dem ricostruisce così la giornata convulsa vissuta alla Camera: "Prima la destra ha intimato a Braga di stare zitta, poi un deputato della Lega è stato espulso per aver fatto per tre volte il simbolo della Decima Mas, infine l'aggressione fisica, violentissima con pugni ripetuti a un parlamentare del M5S", dice Schlein. "A 100 anni dall'omicidio Matteotti non si devono e non si possono vedere queste immagini, non pensino di fermare i nostri diritti di opposizione contro le riforme con cui stanno stravolgendo l'Italia".

"Quello che è successo è indegno per questa aula" dice Vittoria Baldino dei 5 Stelle ai cronisti alla Camera. "Il collega Donno stava semplicemente consegnando il tricolore al ministro Calderoli ed è stato brutalmente aggredito da parte di deputati della maggioranza. Chiediamo siano pesi provvedimenti immediati su questa aggressione indegna".