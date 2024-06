Rissa alla Camera: Donno presenta una denuncia ai carabinieri

Alla fine la denuncia è arrivata. Il parlamentare del M5S, Leonardo Donno, accompagnato dal proprio legale, ha depositato ai carabinieri una querela per i fatti avvenuti la settimana scorsa alla Camera quando lo stesso Donno è stato aggredito da un drappello di deputati della maggioranza. I fatti andati in scena sono stati ripresi da vari video. Nell’atto, riferisce l'Adnkronos, il parlamentare indica i deputati Igor Iezzi e Stefano Candiani della Lega e Federico Mollicone, Enzo Amich e Gerolamo Cangiano di Fratelli d’Italia. In merito all’aggressione subita nell’esposto, ora all’attenzione dei carabinieri di piazza Venezia, si ipotizzano i reati di lesioni e tentate lesioni.

Qualche giorno fa l'ufficio di presidenza della Camera ha comunicato le sanzioni per i deputati coinvolti: 15 giorni di sospensione per il leghista Igor Iezzi, 7 giorni per i deputati di FdI Enzo Amich, Gerolamo Cangiano e Federico Mollicone; 7 giorni anche per il leghista Furgiuele e per il deputato del Pd Stumpo. Lo stesso Donno è stato sospeso per 4 giorni, mentre hanno ricevuto una sospensione di tre giorni il dem Amendola e Candiani della Lega e due giorni Scotto e Stefanazzi del Pd.