"Faccia sedere questo co**ione, finisce a schiaffi". Rissa in consiglio comunale, il video

Rissa sfiorata durante una seduta del consiglio comunale di Terni. Il sindaco del capoluogo umbro Stefano Bandecchi interviene, un consigliere risponde e solo l'intervento della polizia locale presente in aula evita lo scontro fisico tra i due. Dopo aver iniziato il suo intervento, il sindaco Bandecchi ha lasciato il posto per andare verso quello del consigliere Orlando Masselli, invitandolo a sedersi: da qui sono iniziati i problemi.

Cosa è successo in consiglio comunale a Terni: il video di Bandecchi

“Sono uscito perché proverei vergogna a essere nei banchi dell'opposizione di Fratelli d'Italia. Masselli, lei ha gestito la cassa in questi cinque anni e si deve vergognare di dire che oggi servono soldi. Continui a ridere Masselli, altrimenti le volano via i denti dalla bocca", l'intervento del sindaco di Terni Bandecchi, durante la seduta del consiglio comunale di oggi, lunedì 28 agosto 2023. I toni però salgono di volume e la rissa si accende, con il sindaco che rilancia rivolgendosi a Marco Celestino Cecconi, consigliere di Fratelli d'Italia: "Faccia sedere questo coglione, seduto".

Ma Bandecchi abbandona il suo posto per andare verso il consigliere e tutto fa pensare a uno scontro fisico tra i due, evitato solo dall'intervento della polizia locale. Successivamente, Sara Francescangeli, presidente del consiglio comunale, è stata costretta a sospendere la seduta. Alla ripresa dei lavori, il consigliere Fabrizi (FdI) ha chiesto che "venga applicato l'articolo 83 del regolamento comunale, sulla possibilità da parte del presidente del consiglio di espulsione dall'aula in caso di atteggiamenti oltraggiosi. ‘Ti caccio i denti', espressione pronunciata, può essere considerata una minaccia. Palese la foga del nostro sindaco placata solo dalla polizia locale, di cui stavamo parlando, solo per questo non è riuscito a raggiungere il consigliere Cecconi. Per cui chiedo l'applicazione del regolamento".

"Credo - interviene il vicesindaco Corridore - che bisogna analizzare i fatti. Quanto accaduto non è stata una situazione positiva. Tutto innescato quando Cecconi si è alzato, iniziando a proferire tutta una serie di provocazioni. Ricordo al consigliere Fabrizi, visto che in un video si sente il termine delinquente. Quanto accaduto oggi debba essere da esempio negativo da non seguire per il futuro. Non userò più il termine ‘coglione', questa è la mia parola in pubblico".

“Non ci sono state provocazioni - dichiara il consigliere Spinelli (Pd) da parte del consigliere Masselli, poi quando non si condivide il parere dell'opposizione si trascende il confronto politico. Abbiamo assistito in passato attimi di tensione, ma quando dei lavoratori rivendicavano il proprio posto di lavoro, ma sempre in un pacifico e sereno confronto. Non riesco a comprendere cosa abbia scatenato una reazione improvvisa e ingestibile del sindaco. Comunque sia, sono d'accordo con la proposta del consigliere Fabrizi".

