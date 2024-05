Il Senato "offre il bis": rissa sfiorata a Palazzo Madama, cos'è successo

Palazzo Madama offre il bis. Dopo la bagarre scoppiata ieri, martedì 28 maggio, durante l'esame del ddl sul premierato oggi i senatori sono andati di nuovo allo scontro e nell'aula del Senato si è sfiorata la rissa mentre si discuteva dello stop al semestre bianco per il Capo dello Stato. Gli animi si sono accesi mentre parlava Ettore Licheri. A un certo punto, come testimoniano diversi video, nel centro dell'emiciclo è scoppiato un parapiglia tra i senatori Roberto Menia (Fdi) e Marco Croatti (M5s) con il questore De Poli a fare da paciere. Un momento ad alta tensione, tanto che la presidente di turno Anna Rossomando si è vista costretta a sospendere la seduta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Le vicende degli ultimi minuti saranno oggetto di attenta valutazione da parte della presidenza", ha fatto sapere il presidente del Senato Ignazio La Russa comunicando di aver convocato la conferenza dei Capigruppo.

Sul casus belli ci sono versioni discordanti. Secondo Roberto Menia, uno dei senatori protagonisti del parapiglia, "il capogruppo del Pd Boccia, ostentatamente, per dieci minuti e oltre, è stato in una posizione sconveniente mostrando il posteriore alla maggioranza e al governo. Ha anche gesticolato nei miei confronti - ha aggiunto il senatore FdI -, poi quando gli ho fatto notare che la sua posizione sconveniente tenuta per dieci minuti non gli consentiva di insegnarmi l’educazione, ho ricevuto una sequela di insulti da tutto il suo gruppo, insulti con tanto di nome e cognome, e so da chi. A quel punto mi sono alterato e sono sceso, poi per fortuna si è fermato tutto, anche grazie all’intervento del questore che ha letteralmente frapposto il suo corpo per calmare gli animi”. Questa la versione di Menia.

Boccia dal canto suo denuncia una presunta aggressione fisica subita dai senatori Cratti e Sensi. "Alle parole non si può reagire con le aggressioni fisiche" ha detto il capogruppo dem, "domani sono cent'anni dall'ultimo intervento di Matteotti in Aula a Montecitorio, c'è una commemorazione importante alla presenza del Capo dello Stato, io mi auguro che la destra in Italia si renda conto del clima che sta creando, questo ci preoccupa molto, temiamo che l'insegnamento di Matteotti venga vanificato". "Il clima registrato è inaccettabile", dicono le opposizioni che chiedono sanzioni per quanto accaduto. Come stabilito dalla conferenza dei capigruppo sarà l'ufficio di presidenza del Senato a stabilire come sono andati i fatti. La presidenza del Senato "ha incaricato i questori di fare una relazione sui fatti accaduti, ai fini della convocazione del Consiglio di presidenza per una valutazione".