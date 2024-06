La sfida dei Ballottaggi. Centrosinistra in vantaggio a Bari, Firenze e Perugia Potenza: i risultati in diretta

La tornata elettorale iniziata l'8 e il 9 giugno si chiude oggi alle 15 con la chiusura delle urne per i ballottaggi nei comuni con oltre 15 mila abitanti in cui nessun candidato sindaco aveva raggiunto il 50 per cento più uno dei consensi. In calo l'affluenza, che si è fermata al 47,7 per cento: al primo turno aveva votato il 64,6. Un dato abbastanza fisiologico, perché nelle città in cui il risultato è dato per acquisito, molti elettori non tornano al voto al secondo turno.

A Bari e Firenze stravincono Leccese e Furnaro

Il centrosinistra si conferma a Bari e Firenze: nel capoluogo pugliese Vito Leccese si sta imponendo agevolmente sullo sfidante Fabio Romito con il 70 per cento dei consensi, mentre in Toscana Sara Furnaro è avanti nella sfida con l'ex direttore della Galleria degli Uffizi, Eike Schmidt, con oltre il 60 per cento. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, avrebbe già telefonato ai due neo sindaci per congratularsi. "Auguri a Vito Leccese nuovo sindaco di Bari in continuità con la precedente amministrazione. La politica dovrà porsi qualche interrogativo perché a scegliere il nuovo sindaco è stato poco più di un terzo della popolazione. Vuol dire che la gran parte di Bari non si è appassionata alla campagna elettorale e ha scelto di non appassionarsi a queste amministrative e credo che la politica debba proprio ripartire da qui", ha detto Fabio Romito, dando ormai per acquisita la vittoria di Leccese. Non nasconde l'emozione Sara Furnaro: "Sono un po' emozionata, lo dico sinceramente. Sento l'emozione grandissima di tutti questi mesi, di essere la prima cittadina di Firenze. È stata una lunghissima e bellissima maratona".

A Perugia torna al governo centrosinistra dopo 10 anni

Riflettori puntati su Perugia, dove dopo dieci anni di amministrazione di centrodestra a guida Andrea Romizi il centrosinistra torna a vincere in quella che un tempo era una roccaforte rossa con Vittoria Ferdinandi che si è imposta con oltre il 53 per cento su Margherita Scoccia. Quindici giorni fa tra le due candidate c'erano appena 598 voti di distacco, con Ferdinandi che aveva sfiorato la vittoria al primo turno. Per la prima volta nella sua storia, la città capoluogo dell'Umbria elegge un sindaco donna.

I verdetti nelle altre città: a Potenza vince Telesca (centrosinistra)

A Potenza Vincenzo Telesca del centrosinistra la spunta sul candidato leghista Francesco Fanelli con oltre il 64 per cento: "Con questa vittoria - commenta a caldo - cominciamo la costruzione del nuovo centrosinistra lucano". A Lecce è avanti la candidata sindaco del centrodestra, Adriana Poli Bortone (53,8 per cento), che al primo turno non ha centrato l'elezione per una manciata di voti, ha presentato un esposto in Procura contro il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per una presunta violazione del silenzio elettorale da parte del governatore nel sabato di vigilia del voto per il ballottaggio.

Leonardo Virgilio del centrosinistra si conferma sindaco di Cremona con il 50,3 per cento, battuto Alessandro Portesano del centrodestra per soli 191 voti. Con poche sezioni scrutinate, a Campobasso il candidato del Centrodestra, De Benedittis, è in vantaggio sulla sfidante Forte. Quasi certa la vittoria della candidata del centrodestra, Valeria Cittadin, al ballottaggio per il sindaco di Rovigo. Con 44 seggi scrutinati su 55, Cittadin è al 58,49 per cento delle preferenze rispetto al sindaco uscente di centrosinistra, Edoardo Gaffeo, fermo al 41,51 per cento. A Urbino, dopo lo scrutinio di 16 sezioni su 20 al ballottaggio delle elezioni amministrative, Maurizio Gambini del centrodestra è al 52,56 per cento, Federico Scaramucci del centrosinistra è al 47,44 per cento.

