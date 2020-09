Elezioni regionali in Campania: i risultati in diretta

Elezioni regionali in Campania: chi sarà il nuovo governatore? A partire dalle ore 15 Today.it pubblicherà i primi exit poll e seguirà lo spoglio delle schede in diretta. Oggi è il giorno dei risultati: sapremo chi sarà per altri cinque anni il governatore campano. Si riparte, per quanto riguarda le Regionali, dall'affluenza del 38.92% registrata ieri alle 23, a chiusura della prima giornata di votazioni nei 550 comuni della regione.

La percentuale più alta al momento è a Caserta e provincia (104 Comuni) con il 40,2%. Segue Salerno (158 Comuni) con il 39,62, Napoli (92) con il 38,86, Avellino (118) con il 37,01 e Benevento (78) col 36,23.

Elezioni regionali, chi vince in Campania?

I risultati delle elezioni regionali in Campania saranno una delle cartine di tornasole per decretare quale delle due coalizioni uscirà vincente da queste tornata di elezioni. A contendersi il ruolo di governatore della Regione Campania sono sette candidati. Il presidente della Regione uscente Vincenzo De Luca (favoritissimo secondo i sondaggi) si ripresenta alle elezioni sostenuto da ben 15 liste: Campania libera De Luca Presidente, Europa Verde Campania Demos Democrazia Solidale, Democratici e Progressisti con De Luca Presidente, Mastella Noi Campani De Luca Presidente, Partito Socialista Italiano, Partito Democratico De Luca Presidente, De Luca Presidente, Centro Democratico De Luca Presidente, Fare Democratico Popolari De Luca Presidente, Italia Viva Con De Luca Presidente, Davvero Verdi - Ecologia & Diritti - Partito Animalista, Partito Repubblicano Italiano, Con De Luca Liberaldemocratici Campania Popolare Moderati, Più Campania In Europa De Luca Presidente e infine Per Le Persone E La Comunità Con De Luca Presidente.

Stefano Caldoro è il candidato della coalizione di centrodestra, sostenuto da sei liste: Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia Caldoro Presidente, Identità Meridionale Macroregione Sud con Caldoro Presidente, Forza Italia - Berlusconi per Caldoro Caldoro Presidente, Unione di Centro Caldoro Presidente, Lega Salvini Campania Caldoro Presidente, ADC Alleanza con Popolo e Territorio.

Valeria Ciarambino invece è il nome indicato dal Movimento 5 Stelle. Sergio Angrisano è il candidato scelto dalla lista Idee in Movimento - Terzo Polo Angrisano Presidente, mentre Giuseppe Cirillo è sostenuto dal Partito delle Buone Maniere Cirillo Presidente. Luca Saltalamacchia è il candidato della lista Terra Saltalamacchia Presidente mentre Giuliano Granato di Potere al Popolo Granato Presidente.

Elezioni regionali in Campania, i risultati in diretta

In diretta su Today.it i risultati delle elezioni regionali in Campania 2020. Le prime proiezioni, parziali, dovrebbero arrivare solo dopo lo spoglio delle schede per il referendum sul taglio dei parlamentari.

