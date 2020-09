Elezioni regionali nelle Marche: i risultati in diretta

Attesa per i risultati delle elezioni regionali nelle Marche. Alle urne sono stati chiamati 1.310.843 marchigiani per decidere il nome del prossimo presidente della Regione e i 30 consiglieri dell'undicesima legislatura della Regione Marche.

I seggi chiudono in tutta la regione alle 15 e a partire da quel momento inizierà lo spoglio delle schede. Prima si procederà allo scrutinio dei voti per il referendum costituzionale, poi si passerà a quelle delle regionali.

Risultati elezioni Marche: gli exit poll

Stando ai primi exit poll diffusi di Opinio (Rai), Francesco Acquaroli (centrodestra) è in testa con una forbice compresa tra il 47 e il 51%. Segue Maurizio Mangialardi per il centrosinistra (34-38%). Il candidato del M5s Gian Mario Mercorelli è dato come terzo (7-9%).

In basso gli Instant Poll dell'Agenzia Quorum per SkyTg24:

Nelle Marche si profila un testa a testa tra Maurizio Mangialardi e Francesco Acquaroli. Il primo – 55 anni, sindaco di Senigallia, è a capo della coalizione che raccoglie il centrosinistra; l'altro, 46enne deputato di Fratelli d'Italia, guida invece quella del centrodestra. Il candidato del M5s Gian Mario Mercorelli è dato come terzo.

Elezioni regionali nelle Marche: l'affluenza alle 23 di ieri

Ieri alle 23 alla chiusura della prima giornata di consultazioni si era recato a votare il 42,72% degli aventi diritto (il 49,78% nel 2015 quando pero' si e' votato in una sola giornata). Avevano gia' espresso il loro voto 559.962 marchigiani.

La prima giornata di voto ha fatto registrare un'affluenza del 42,96% nella circoscrizione di Ancona, del 41,07% in quella di Ascoli Piceno, del 43,05% in quella di Fermo, del 40,51% in quella di Macerata e del 45,34% in quella di Pesaro e Urbino. Per quanto riguarda le citta' capoluogo ad Ancona l'affluenza era al 41,83%, Ascoli Piceno al 42,93%, Fermo al 48,76%, Macerata al 49,29% e Pesaro al 47,41%. A Fermo e Macerata si vota anche per eleggere il sindaco.