Elezioni comunali oggi: risultati in diretta, chi ha vinto e chi ha perso le amministrative

Seconda giornata di voto oggi 15 maggio in 595 città italiane per le elezioni amministrative. I cittadini sono chiamati a scegliere sindaci e Consigli comunali. Le urne si chiudono alle 15 e lo spoglio inizia subito. L’eventuale turno di ballottaggio sarà il 28 e 29 maggio 2023. La tornata elettorale interessa 4.587.877 elettori (di cui 402.967 all’estero) distribuiti su 5.426 sezioni.

Occhi puntati in particolare sulle città capoluogo, di cui un capoluogo di regione (Ancona) e 12 capoluoghi di provincia (Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Terni, Latina, Teramo, Brindisi). Il turno delle elezioni amministrative si completerà il 21 maggio con le elezioni previste in Valle d’Aosta (1 comune) e Trentino Alto Adige (3 comuni) e il 28 e 29 maggio con le elezioni in Sicilia (128 comuni) e Sardegna (39 comuni).

Otto dei capoluoghi al voto sono attualmente governati dal centrodestra e cinque dal centrosinistra, a Latina c'è un commissario prefettizio dopo la caduta, lo scorso anno, dell'amministrazione di centrosinistra guidata da Damiano Colletta.

Sono elezioni amministrative, ma hanno un peso nazionale. Suonano come un "test" di gradimento del governo Meloni dopo i primi sette mesi, ma anche per il nuovo Pd guidato da Elly Schlein. Le urne potranno dare utili indicazioni per le prospettive sul rapporto fra dem e 5 Stelle ma anche in casa Azione-Italia viva.

Elezioni Amministrative 2023, affluenza in calo

Si è votato ieri 14 maggio dalle 7 alle 23 e le urne sono state riaperte oggi 15 maggio alle 7 per chiudere, come detto, alle 15. Alle 23 di ieri l'affluenza, secondo i dati diffusi sul sito del Viminale, era del 46,39%, facendo registrare un calo del 13,5% rispetto alla stessa tornata elettorale di cinque anni fa (59,89%).