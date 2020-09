Elezioni regionali in Puglia: i risultati in diretta

Elezioni regionali in Puglia: chi sarà il nuovo governatore? A partire dalle ore 15 Today.it pubblicherà i primi exit poll e seguirà lo spoglio delle schede in diretta. Sono otto i candidati che si contendono la poltrona di presidente della Regione Puglia, ma in realtà solo due di loro possono davvero farcela alle regionali. Il 20 e il 21 settembre i cittadini del territorio esprimono la loro preferenza sul futuro governatore e per rinnovare il consiglio regionale. Nella stessa occasione elettori alle urne anche per il referendum costituzionale confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari e, parte di loro, anche per le Comunali. Sono 3.565.064 gli aventi diritto al voto in 4026 circoscrizioni.

I risultati delle elezioni regionali in Puglia saranno una delle cartine di tornasole per decretare quale delle due coalizioni uscirà vincente da queste tornata di elezioni. A contendersi il ruolo di governatore della Regione Puglia sono otto candidati, a partire dall'uscente Michele Emiliano, sostenuto da Partito Democratico, Italia in Comune, Emiliano Sindaco di Puglia, Senso Civico, Con Emiliano, Popolari con Emiliano, Puglia Verde e Solidale, Davvero-Ecologia e Diritti-PAI, Pensionati e Invalidi, Partito del Sud, Indipendenti del Sud, Democrazia Cristiana, Liberali, Sinistra Alternativa. Per il centrodestra si è presentato Raffaele Fitto, sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro-Nuovo PSI, La Puglia Domani. Antonella Laricchia è invece la candidata sostenuta da Movimento 5 Stelle e Puglia Futura. Ivan Scalfarotto è in lista con Italia Viva, Scalfarotto Presidente - +Europa e Futuro Verde. Pierfranco Bruni è sostenuto da Fiamma Tricolore; Nicola Cesaria da Lavoro Ambiente Costituzione; Mario Conca da Cittadini Pugliesi-Conca Presidente; Andrea D'Agosto da Riconquistare l’Italia.

In diretta su Today.it i risultati delle elezioni regionali in Puglia 2020. Le prime proiezioni, parziali, arriveranno solo dopo lo spoglio delle schede per il referendum sul taglio dei parlamentari.

Se avete problemi nella visualizzazione è possibile aggiornare la pagina a questo link.

