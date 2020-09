Chi ha vinto le elezioni: i risultati in diretta

Chi ha vinto le elezioni? Dalla chiusura dei seggi alle ore 15:00 Today.it seguirà in diretta i risultati delle votazioni di domenica 20 e lunedì 21 settembre.

Chi ha vinto le elezioni: i risultati delle elezioni in diretta

Dalle ore 15:00 saranno pubblicati su questa pagina gli exit poll con i risultati dei sondaggi raccolti dagli istituti demoscopici all'uscita dei seggi.

A seguire avremo le proiezioni con i primi dati reali che arrivano dai seggi man mano che le schede verranno scrutinate. I dati saranno via via affinati con il proseguio dello scrutinio fino ad avere i risultati delle elezioni.

Risultati elezioni: chi ha vinto il referendum

Exit poll e proiezioni sui risultati del referendum.

Sì 60 - 64%

No 36 - 40%

++ Aggiornato alle ore 15:00 con i dati degli exit poll del consorzio Opinio Italia per Rai ++

Risultati elezioni: chi ha vinto le Regionali

Se in alcuni casi i risultati delle elezioni regionali sono quasi scontanti, da alcune regioni arriveranno importanti risultati che potranno avere un valore politico anche sulla tenuta del governo giallorosso.

Exit poll e proiezioni sui risultati delle elezioni.

++ Aggiornato alle ore 15:00 con i dati degli exit poll del consorzio Opinio Italia per Rai ++

Regionali, elezioni Veneto

Luca Zaia (centrodestra) 72/76%

Arturo Lorenzoni (Partito Democratico) 16/20%

Enrico Cappelletti (M5s) 3/5%

Daniela Sbrollini (Italia Viva, Psi, Pri, Civica per il Veneto)

Regionali, elezioni Toscana

Eugenio Giani (centrosinistra) 43/47%

Susanna Ceccardi (centrodestra) 40/44%

Irene Galletti (M5s) 4,5/6,5%

Regionali, risultati elezioni Campania

Vincenzo De Luca (centrosinistra) 54/58%

Stefano Caldoro (centrodestra) 23/27%

Valeria Ciarambino (M5s) 10/14%

Regionali, risultati elezioni Puglia

Michele Emiliano (Pd) 39/43%

IIvan Scalfarotto (Italia Viva, Azione e +Europa)

Raffaele Fitto (Lega, Fratelli d'Italia, FI e Nuovo Psi e Udc) 34/43%

Antonella Laricchia (M5s) 11/15%

Regionali, risultati elezioni Liguria

Giovanni Toti (centrodestra) 51/55%

Ferruccio Sansa (Pd, M5s) 38/42%

Aristide Massardo (Italia Viva e +Europa)

Regionali, risultati elezioni Marche

Francesco Acquaroli (centrodestra) 47/51%

Maurizio Mangialardi (centrosinistra) 34/38%

Gian Mario Mercorelli (Movimento 5 Stelle) 7/9%

Regionali, risultati elezioni Aosta

Nicoletta Spelgatti (Lega) 20 / 24%

Renzo Testolin (Union Valdotaine) 11/15%

Pierluigi Marquis (Stella Alpina),

Augusto Rollandin (Pour l'Autonomie)

Risultati elezioni: a che ora

Alla chiusura dei seggi inizierà lo spoglio delle schede: prima dal referendum costituzionale, poi regionali e solo dal giorno successivo per le comunali. Bene ricordare che gli italiani erano chiamati a votare per i presidenti e consigli regionali in 6 regioni a statuto ordinario (Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto) e in Valle d'Aosta. Oltre al referendum la tornata elettorale riguardava oltre 5milioni di elettori chiamati a votare alle amministrative in 962 comuni, di cui 18 sono capoluoghi. La sfida più interessante è quella di Venezia dove è favorito il sindaco uscente Luigi Brugnaro, imprenditore formalmente senza alcuna tessera di partito ma molto vicino ai valori del centrodestra e di Forza Italia in particolare. Occhi puntati sulla Campania dove non ci sono comuni capoluogo in cui si vota ma diversi centri costituiranno un banco di prova importante anche dal punto di vista politico: sono campani, infatti, tre dei sei comuni italiani in cui Pd e M5s correranno insieme: Caivano, Giuliano e il feudo di Di Maio Pomigliano d'Arco. Le altre città al voto: Agrigento | Arezzo | Chieti | Lecco | Reggio Calabria.

Risultati elezioni: che cosa cambia ora

Pochi rischi per la tenuta del governo ma visto che attualmente quattro delle sei regioni al voto sono governate dal centrosinistra, il risultato potrebbe essere sbandierato dal centrodestra come una sfiducia nei confronti del governo Conte.

Una crisi di governo dopo le elezioni è successa solo una volta nella Seconda Repubblica. Sono passati 20 anni. La partita è interna agli schieramenti: Salvini in queste elezioni comincia a giocarsi la leadership del centrodestra visto che i candidati di Giorgia Meloni vanno forte. Nel Partito Democratico è il segretario Nicola Zingaretti a giocarsi il posto.

Animi tesi nel M5s dove la parola scissione fino ad ora era un tabù ma se il voto degli italiani confermerà il taglio dei parlamentari per molti all'interno del Movimento potrebbe arrivare il momento di salutare i colleghi (e il governo).