Elezioni Regionali in Abruzzo 2024: i risultati in diretta

I risultati in diretta (Exit Poll - Noto)

Marco Marsilio (centrodestra) --% Luciano D'Amico (centosinistra) --%

In Abruzzo è sfida all'ultimo voto. La sfida tra il presidente uscente Marco Marsilio, fedelissimo della premier Giorgia Meloni, e Luciano D'Amico, ex rettore dell'Università di Teramo, sostenuto da tutti i partiti di opposizione, ha anche una valenza nazionale. Se dopo la Sardegna il centrodestra dovesse perdere anche questo "secondo round" delle elezioni regionali 2024, le crepe già aperte all'interno della maggioranza potrebbero allargarsi.

Sul fronte opposto, le opposizioni si presentano con un'alleanza molto larga, che va dal Movimento 5 Stelle a Italia Viva, passando per Alleanza Verdi Sinistra e Azione di Carlo Calenda. Dovesse arrivare un risultato positivo, si aprirebbero nuovi scenari per la definizione delle candidature nelle altre regioni che andranno al voto e forse anche in chiave nazionale.

Le si rompono acque al seggio, donna partorisce poco dopo in ospedale

Ha partorito un bel bimbo un'ora dopo all'ospedale di Sulmona, nell'aquilano, la neomamma che oggi è stata soccorsa al seggio, per la rottura delle acque, mentre era in attesa di votare. Mamma trentenne e bimbo, di oltre 3 chili, stanno bene. Il fatto è avvenuto nella sezione elettorale del liceo Artistico, la donna è stata accompagnata dal marito in auto in ospedale.

Marsilio attacca Travaglio sui social. Le opposizioni: "Ha violato il silenzio elettorale"

A poche ore dalla chiusura dei seggi, scoppia la polemica per un post pubblicato sui social da Marco Marsilio. Il candidato del centrodestra attacca il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio: "Clamorosa e vergognosa violazione del silenzio elettorale - tuona Marsilio - sul canale 'Nove'. È andato in onda ieri sera durante la trasmissione 'Accordi & Disaccordi' condotta da Luca Sommi, un comizio condito di calunnie di Marco Travaglio, seguito a ruota dal giornalista Andrea Scanzi. In particolare Travaglio, noto diffamatore seriale più volte condannato per questo reato, mi ha calunniato descrivendomi, insieme a mia moglie, come indagato e condannato in primo grado per un reato che non ho mai commesso e per il quale non sono mai stato né indagato né tantomeno condannato. Non si è mai assistito ad una cosa del genere in occasione di una tornata elettorale, a otto ore dall’apertura dei seggi. Ho già dato mandato al mio legale per tutelare me e la mia consorte sia in sede penale che civile (oltre che segnalare all'Agcom la violazione del silenzio elettorale). Solo pochi giorni fa avevo smentito questa notizia falsa e diffamatoria già pubblicata dal quotidiano 'la Notizia' e diffusa da giorni sui social, ma evidentemente per Travaglio ha più valore il clamore mediatico che il rispetto della verità e della dignità delle persone".

A rispondere a Marsilio arriva la senatrice abruzzese del Movimento 5 Stelle, Gabriella Di Girolamo: "Marsilio - commenta - alimenta la polemica politica per violare il silenzio elettorale. Del resto è in buona compagnia, visto che la regola del silenzio è stata violata anche dal vicepresidente della Camera Fabio Rampelli con un lungo post di endorsement pubblicato ieri sera su Facebook, così come da Tajani con un tweet di stamattina, da Salvini con un video post su Instagram e dalla stessa Meloni che ieri ha festeggiato pubblicamente la vittoria della nazionale azzurra di rugby. A dimostrazione di quanto poco il rispetto delle regole sia nel dna delle destre".

Alle 12 affluenza al 15,9 per cento

Secondo i dati del sistema Eligendo del Ministero dell'Interno, alle 12 in Abruzzo ha votato il 15,9 per cento degli aventi diritto. Un dato che fa registrare un aumento del 2,47 per cento rispetto alla precedente tornata elettorale, quando alle 12 aveva votato il 13,43 per cento degli elettori.

A Chieti, alle 12, ha votato il 14,88 per cento degli elettori (+1,71 per cento rispetto a 5 anni fa), a L’Aquila il 16,79 per cento (+3,78 per cento), a Pescara il 16,13 per cento (+ 2 per cento), a Teramo il 16,19 per cento (+2,73 per cento).

Come si vota

Si vota nella sola giornata di domenica 10 marzo, le urne sono aperte dalle 7 alle 23 e subito dopo inizia lo spoglio. Per votare bisogna presentarsi nel proprio seggio con la tessera elettorale e con un documento di identità valido. Chi ha smarrito la tessera elettorale può richiederla, anche nel giorno stesso della votazione, all'ufficio elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali. Se si vota il solo candidato presidente, la preferenza espressa non si estende alle liste collegate; al contrario, se si vota una delle liste collegate al candidato, la preferenza viene assegnata anche a lui. L'elettore può esprimere fino a due preferenze per i candidati consiglieri regionali della lista prescelta, ma in caso di doppia preferenza, la seconda deve essere di genere diverso rispetto alla prima (uomo, donna o donna, uomo); in caso contrario, la seconda preferenza viene annullata.