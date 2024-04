I risultati delle elezioni regionali in Basilicata: Bardi in netto vantaggio su Marrese, Fdi primo partito

Si sono chiusi i seggi in Basilicata, e ora si procede allo spoglio nei 131 comuni in cui 567.959 elettori sono stati chiamati alle urne per eleggere il presidente della Regione e i 20 componenti del consiglio regionale (13 per la provincia di Potenza e sette per quella di Matera). Ieri alle 23, alla chiusura dei seggi, l'affluenza è stata del 38,26%, in calo rispetto al 57,22% del 2019, quando però si è votato solo di domenica.

Per la presidenza corrono Vito Bardi (sostenuto dal centrodestra e i partiti di Calenda e Renzi), Piero Marrese (centrosinistra, con cinque simboli) ed Eustachio Follia (Volt). Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle urne.

I risultati in diretta (Instant Pool Yoodata)

Vito Bardi (centrodestra): 53-57%

Piero Marrese (centrosinistra): 41-45%

Eustachio Follia (Volt): 1-3%

16.30: Euforia al comitato elettorale di Bardi

C'è molto entusiasmo nel comitato elettorale di Vito Bardi, allestito, come cinque anni fa, in una struttura ricettiva nella periferia di Potenza. Bardi sta seguendo lo spoglio con la sua famiglia e con i suoi più stretti collaboratori.

15.52: Mulè (Forza Italia): "Se così risultato straordinario"

Se fosse così sarebbe un risultato straordinario che premia il buon governo di Vito Bardi e la centralità di Forza Italia. Però sono solo instant poll. Così il vicepresidente di Forza Italia della Camera dei deputati, Giorgio Mulè, commentando su La7 i primi instant poll di Telenorba sulle elezioni regionali in Basilicata.

15.37: Delusione al comitato elettorale di Piero Marrese

Gelo nel comitato elettorale di Piero Marrese, dove per ora le bocche rimangono cucite. Molta la delusione per l'Instant Poll divulgato da Telenorba che darebbe il sindaco di Montalbano Jonico (Matera) nettamente distaccato dal governatore uscente, Vito Bardi (centrodestra). Lo staff di Marrese è nel comitato elettorale, allestito in via della Tecnica del capoluogo lucano, dove l'arrivo del presidente della Provincia di Matera è atteso per le 16.

15.30: FdI primo partito, seguono Pd, M5S e Forza Italia

Secondo gli Instant Pool di Yoodata, sarebbe Fratelli d'Italia, con una "forchetta" di consensi che oscilla tra il 23 e il 27 per cento, il primo partito in Basilicata. Dopo il partito della premier Giorgia Meloni, vi sarebbero il Partito Democratico di Elly Schlein (15 -19 per cento), il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte (14-18 per cento) e Forza Italia (12-16 per cento). La Lega di Matteo Salvini si attesterebbe tra il 4 e l'otto per cento.

15.25: Affluenza in calo rispetto al 2019

Si conferma il calo dell'affluenza rispetto alle passate consultazioni: alle 15 è stata del 49,80 per cento, in netto calo rispetto al dato del 2019 quando si chiuse al 57,27 per cento.

15.00: Instant Pool Yoodata: Bardi in netto vantaggio

Come da pronostici della vigilia, il governatore uscente Vito Bardi non dovrebbe avere grossi problemi a centrare la riconferma. Nei primi Instant Pool della società Yoodata, l'esponente di Forza Italia sarebbe in una forbice tra il 53 e il 57 per cento, mentre lo sfidante, Piero Marrese, si fermerebbe tra il 41 e il 45 per cento.

13.50: Bardi arrivato al comitato elettorale a Potenza

Tutto pronto nella sede a Potenza del Comitato elettorale del candidato del centrodestra, l'azzurro Vito Bardi, governatore uscente della Basiliocata. La location scelta, per un fatto scaramantico, è la stessa delle elezioni vincenti del 2019: l'hotel La Primula, dove Bardi è arrivato poco prima delle 14 per pranzare con la famiglia. Il presidente della Regione uscente seguirà qui lo spoglio con i suoi più stretti collaboratori (le urne chiuderanno alle 15) ma parlerà solo quando l'esito del voto sarà chiaro e definitivo.

I candidati

Il presidente uscente è Vito Bardi, nato a Potenza il 18 settembre 1951. Bardi, oltre a essere appoggiato dalla coalizione di centrodestra (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, UdC-Democrazia Cristiana, Noi moderati) avrà il sostegno anche di Azione di Carlo Calenda, di Italia Viva di Matteo Renzi e delle liste civiche Orgoglio Lucano e La Vera Basilicata.

Lo sfidante è Piero Marrese, nato il 27 giugno 1980 e attuale presidente della provincia di Matera. Marrese sostenuto dal Partito democratico, dal Movimento 5 stelle, da Alleanza Verdi-Sinistra e dalle liste Basilicata Unita e Basilicata Casa Comune di Angelo Chiorazzo. Il terzo candidato è Eustachio Follia, 53 anni, giornalista di Matera sostenuto da Volt.