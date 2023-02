I risultati delle elezioni regionali nel Lazio 2023

Domenica 12 e lunedì 13 febbraio si è votato per rinnovare il consiglio regionale del Lazio ed eleggere il nuovo presidente della regione, dopo due mandati di Nicola Zingaretti (eletto governatore nel 2013 e nel 2018) e dieci anni di governo di centrosinistra. I seggi per votare sono stati aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. A contendersi la presidenza sono Francesco Rocca (coalizione di destra: è lui il favorito, almeno stando agli ultimi sondaggi pubblicati due settimane fa), Alessio D'Amato (centrosinistra, assessore alla sanità negli ultimi dieci anni) e Donatella Bianchi (Movimento 5 stelle, storica conduttrice del programma Linea Blu su Rai1). I primi risultati dopo le 15. Seguiremo in diretta i risultati su Today (qui invece trovate i risultati delle elezioni regionali in Lombardia).

Risultati elezioni regionali Lazio 2023: notizie e aggiornamenti in diretta

Alla chiusura dei seggi domenica sera alle 23, nel Lazio ha votato poco più di un elettore su quattro. È questo il numero che quantifica il crollo verticale dell'affluenza alle urne per le elezioni regionali. Solo il 26,28% degli aventi diritto si è recato alle urne (1.259.477 votanti su 4.792.567, in 378 comuni su 378). Nel 2018 fu il 66,35%: si votava però insieme alle elezioni parlamentari e solo di domenica. Interessante il dato dei municipi. Quello dove si è votato di più è il II (28.93%), sempre sotto il 30%, ma sopra al dato regionale. Male il VI, unico sotto il 20%, quasi due punti meno del X, municipio che fa segnare il 21,04% dei votanti. Ecco i dati sull'affluenza nei municipi nel dettaglio (sempre riferiti alla chiusura dei seggi domenica sera alle 23):

Municipio I 25,77

Municipio II 28,93

Municipio III 24,99

Municipio IV 24,59

Municipio V 22,77

Municipio VI 19,28

Municipio VII 25,14

Municipio VIII 26,03

Municipio IX 24,72

Municipio X 21,04

Municipio XI 22,17

Municipio XII 24,43

Municipio XIII 24,30

Municipio XIV 22,63

Municipio XV 22,11

Nel Lazio la legge elettorale regionale prevede una votazione a turno unico, perciò verrà eletto il candidato o la candidata che prende più voti. Per quanto riguarda i rappresentanti al consiglio regionale (50 in totale), almeno 40 saranno eletti con metodo proporzionale, mentre i restanti 10 saranno eletti come premio di maggioranza alle liste collegate al presidente eletto (purché queste non superino complessivamente il 60% dei seggi).