Elezioni regionali in Liguria: i risultati in diretta

Elezioni regionali: in Liguria la partita si gioca tra Giovanni Toti e Ferruccio Sansa. In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Liguria il governatore uscente Giovanni Toti (Centrodestra) raggiunge una forchetta del 51-55%, seguito da Ferruccio Sansa (Centrosinistra) con il 38-42%. Giovanni Toti viaggia veloce verso il secondo mandato da presidente della Regione Liguria e potrebbe superare la maggioranza assoluta anche secondo gli intention poll di Tecné per Mediaset il candidato del centrodestra otterrebbe tra il 52 e il 56% delle preferenze. Per il candidato giallorosso, Ferruccio Sansa, una forbice tra il 37 e il 41%. Aristide Massardo, candidato di Italia viva, si fermerebbe tra il 2 e il 6%.

A partire dalle 15 Today pubblicherà i primi exit poll e seguirà lo spoglio delle schede in diretta. Sono sette i candidati che si contendono la poltrona di presidente della Regione Liguria, ma in realtà solo due di loro possono davvero farcela: si tratta di Eugenio Giani (Pd, Italia Viva e altre liste) e Susanna Ceccardi (Lega, Fdi, Forza Italia e Toscana Civica per il Cambiamento). La candidata dei Stelle Irene Galletti non dovrebbe impensierire i due sfidanti. In basso tutti i candidati:

Giovanni Toti (centrodestra)

Ferruccio Sansa (centrosinistra + M5s)

Riccardo Benetti ("Ora rispetto per tutti gli animali")

Marika Cassimatis ("Base Costituzionale")

Carlo Carpi (Lista Carpi)

Giacomo Chiappori (Grande Liguria)

Gaetano Russo (Il Popolo della Famiglia e Democrazia Cristiana)

Alice Salvatore (Il Buonsenso)

Davide Visigalli (Riconquistare l'Italia)

Elezioni regionali, chi vince in Liguria

I risultati delle elezioni in Liguria saranno una delle cartine di tornasole per decretare quale delle due coalizioni uscirà vincente da queste tornata di elezioni. Molto dipenderà ovviamente dai risultati delle altre regioni. Se il centrodestra dovesse fare cappotto per Conte potrebbe mettersi male. Se il centrosinistra riuscisse a portare a casa un pareggio lo scenario sarebbe invece tutt’altro che cupo per l’esecutivo. A scanso di equivoci va sottolineato che i due principali partiti di governo, M5s e Pd, si presentano insieme solo in Liguria: l’alleanza “strategica” più volte evocata dai dirigenti dem è rimasta finora lettera morta.

Elezioni regionali in Liguria, i risultati in diretta

In diretta su Today i risultati delle elezioni regionali in Liguria. Le prime proiezioni, parziali, dovrebbero arrivare solo dopo lo spoglio delle schede per il referendum sul taglio dei parlamentari.

Se avete problemi nella visualizzazione è possibile aggiornare la pagina a questo link: