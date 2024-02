Risultati elezioni regionali Sardegna 2024: exit poll in diretta

Il voto di oggi in Sardegna è il primo appuntamento di questa stagione elettorale che, passando per le regionali in Abruzzo (10 marzo) e poi in Basilicata (21-22 aprile), si concluderà con le elezioni europee di giugno. È anche un esame per i leader e i partiti nazionali, dunque, a cominciare da Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Nel centrodestra è l'occasione per pesare i rapporti di forza interni, tra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari in quota Fratelli d'Italia, è il candidato e fedelissimo di Giorgia Meloni: è stato scelto dopo un lungo braccio di ferro con la Lega di Matteo Salvini, che puntava a confermare Christian Solinas. Sull'altro fronte, invece, si decide il destino del patto "giallorosso". L'alleanza tra il Partito democratico e il Movimento 5 stelle ha spaccato il centrosinistra: il Terzo polo e Rifondazione comunista, infatti, sostengono il candidato (ed ex presidente della regione) Renato Soru.