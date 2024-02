Risultati elezioni regionali Sardegna 2024: lo spoglio in diretta

Risultati elezioni regionali in Sardegna: ci siamo. A metà mattina, oggi lunedì 26 febbraio 2024, sarà possibile sapere chi ha vinto la sfida, con le prime proiezioni reali, e la Regione Autonoma conoscerà il nome del suo nuovo presidente.

Niente exit poll "ufficiali", stavolta: nel 2019 quelli della Rai furono un disastro, con tanto di successive richieste di chiarimenti agli istituti demoscopici. Di nessuna credibilità le indiscrezioni, di ogni tipo, che circolano sui social in queste ore. In lieve calo l'affluenza. Ha votato il 52,4% rispetto al 53% di cinque anni fa. Fino a pochi giorni prima del voto il favorito era considerato il super meloniano Truzzu, sindaco di Cagliari. Il risultato potrebbe essere però più in bilico e Todde (M5s-Pd) spera nel colpaccio.

Lo spoglio in diretta: aggiornamenti

Alle 7 è iniziato lo spoglio. Seggi chiusi dalle 22 di domenica in Sardegna dove si è votato per eleggere il presidente della Regione e rinnovare il consiglio regionale. Le operazioni di spoglio delle schede per i risultati proseguiranno sino alle 19. Se ci saranno sezioni che non avranno concluso il loro lavoro, i plichi con tutte le schede e i registri saranno chiusi all'interno delle buste sigillate e saranno trasferite ai tribunali delle circoscrizioni territoriali che termineranno le operazioni e verificheranno tutti i risultati.

L'affluenza "tiene"

Non c'è stato il boom dell'astensionismo. Il dato definitivo dell'affluenza: ha votato il 52,4% dei sardi: 758.252 persone si sono presentate ai seggi. Solo un leggerissimo calo rispetto al 2019, quando era stata raggiunta quota 53,09% (alle urne erano andati 780.769 aventi diritto al voto). I dati dell’affluenza nelle singole circoscrizioni, confrontati con quelli di cinque anni fa: Cagliari 52,5% (nel 2019 era stato del 54,82%), Nuoro 56,4% (53,18%), Oristano 51,1% (51,26%), Sassari 53,8% (54,66%), Medio Campidano 48% (43,78%), Carbonia-Iglesias 49,6% (51,22%), Ogliastra 53% (54,26%), Olbia-Tempio 51,2% (52,73%).

Elezioni regionali Sardegna: chi sono i candidati

Il voto di oggi in Sardegna è il primo appuntamento di questa stagione elettorale che, passando per le regionali in Abruzzo (10 marzo) e poi in Basilicata (21-22 aprile), si concluderà con le elezioni europee di giugno. È anche un esame per i leader e i partiti nazionali, dunque, a cominciare da Giorgia Meloni ed Elly Schlein.

Nel centrodestra è l'occasione per pesare i rapporti di forza interni, tra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari in quota Fratelli d'Italia, è il candidato e fedelissimo di Giorgia Meloni: è stato scelto dopo un lungo braccio di ferro con la Lega di Matteo Salvini, che puntava a confermare Christian Solinas.

Sull'altro fronte, invece, si decide il destino del patto "giallorosso". L'alleanza tra il Partito democratico e il Movimento 5 stelle ha spaccato il centrosinistra: il Terzo polo e Rifondazione comunista, infatti, sostengono il candidato (ed ex presidente della regione) Renato Soru.

I risultati in diretta

Per seguire l'esito dello spoglio elettorale, oltre che su Today.it, ci si può collegare anche sull'apposito portale istituzionale attraverso il quale la Regione Autonoma della Sardegna renderà noti, man mano, tutti i dati. Circa 1.600 i candidati a uno dei 60 posti di consigliere regionale. Un posto molto ambito: la Sardegna è la Regione italiana con stipendi più alti per tale carica.