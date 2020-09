Elezioni regionali in Toscana: risultati ed exit poll in diretta

Elezioni regionali: in Toscana la partita è apertissima. A partire dalle 15 Today pubblicherà i primi exit poll e seguirà lo spoglio delle schede in diretta. Sono sette i candidati che si contendono la poltrona di presidente della Regione Toscana, ma in realtà solo due di loro possono davvero farcela: si tratta di Eugenio Giani (Pd, Italia Viva e altre liste) e Susanna Ceccardi (Lega, Fdi, Forza Italia e Toscana Civica per il Cambiamento). La candidata dei Stelle Irene Galletti non dovrebbe impensierire i due sfidanti. In basso tutti i candidati:

Eugenio Giani (centrosinistra)

Susanna Ceccardi (centrodestra)

Irene Galletti (M5S)

Marco Barzanti (Partito Comunista Italiano)

Salvatore Catello (Partito Comunista)

Tommaso Fattori (Toscana a Sinistra)

Tiziana Vigni (Movimento 3V - Libertà di scelta)

Elezioni regionali, chi vince in Toscana

I risultati delle elezioni in Toscana saranno una delle cartine di tornasole per decretare quale delle due coalizioni uscirà vincente da queste tornata di elezioni. Di più: se il centrosinistra dovesse perdere la Toscana (dove governa da decenni) il contraccolpo potrebbe essere pesante anche per la tenuta del governo. Molto dipenderà ovviamente dai risultati delle altre regioni. Se il centrodestra dovesse fare cappotto per Conte potrebbe mettersi male. Se il centrosinistra riuscisse a portare a casa un pareggio lo scenario sarebbe invece tutt’altro che cupo per l’esecutivo. A scanso di equivoci va sottolineato che i due principali partiti di governo, M5s e Pd, si presentano insieme solo in Liguria: l’alleanza “strategica” più volte evocata dai dirigenti dem è rimasta finora lettera morta.

Elezioni regionali Toscana, gli exit poll

Secondo gli exit poll di Opinio, Giani è in testa anche se il margine nei confronti di Sussana Ceccardi è risicato. Il candidato di centrosinistra viene dato tra il 43,5 e il 47,5%, la sfidante tra il 40 e il 44%. Irene Galletti del M5s è ferma tra il 4,5 e il 6,5.

Percentuali non troppo diverse quelle che emergono dagli InstantPoll di Agenzia Quorum per SkyTg24.

Elezioni regionali in Toscana, i risultati in diretta

In diretta su Today i risultati delle elezioni regionali in Toscana. Le prime proiezioni, parziali, dovrebbero arrivare solo dopo lo spoglio delle schede per il referendum sul taglio dei parlamentari.

