Elezioni regionali: in Veneto la partita si gioca tra Luca Zaia e Arturo Lorenzoni. In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Veneto Luca Zaia (centrodestra) è al 72-76%. Segue Arturo Lorenzoni (centrosinistra) al 16-20%, Enrico Cappelletti (M5S) 3-5%, Gadagnini (Civica) 0-2%. Anche secondo La7 Zaia è sopra il 70%.

A partire dalle 15 Today pubblicherà i primi exit poll e seguirà lo spoglio delle schede in diretta. Sono nove i candidati che si contendono la poltrona di presidente della Regione Veneto, ma in realtà solo due di loro possono davvero farcela: si tratta di Arturo Lorenzoni (Pd, Italia Viva e altre liste) e Luca Zaia (Lega, Fdi, Forza Italia e altre liste). La candidata dei Stelle Irene Galletti non dovrebbe impensierire i due sfidanti. In basso tutti i candidati:

Paolo Girotto (Movimento 3V)

Simonetta Rubinato (Veneto per le autonomie)

Paolo Benvegnù (Ambiente e Lavoro)

Enrico Cappelletti (MoVimento 5 Stelle)

Patrizia Bartelle (Veneto Ecologia Libertà)

Antonio Guadagnini (Partito dei Veneti)

Daniela Sbrollini (Italia Viva)

Arturo Lorenzoni (centrosinistra)

Luca Zaia (centrodestra)

Elezioni regionali, chi vince in Veneto

I risultati delle elezioni in Veneto saranno una delle cartine di tornasole per decretare quale delle due coalizioni uscirà vincente da queste tornata di elezioni. Molto dipenderà ovviamente dai risultati delle altre regioni. Se il centrodestra dovesse fare cappotto per Conte potrebbe mettersi male. Se il centrosinistra riuscisse a portare a casa un pareggio lo scenario sarebbe invece tutt’altro che cupo per l’esecutivo. A scanso di equivoci va sottolineato che i due principali partiti di governo, M5s e Pd, si presentano insieme solo in Liguria: l’alleanza “strategica” più volte evocata dai dirigenti dem è rimasta finora lettera morta.

Elezioni regionali in Veneto, i risultati in diretta

In diretta su Today i risultati delle elezioni regionali in Veneto. Le prime proiezioni, parziali, dovrebbero arrivare solo dopo lo spoglio delle schede per il referendum sul taglio dei parlamentari.

Il Presidente del Veneto Luca Zaia, in corsa per il terzo mandato da governatore, si è recato alle 9.30 con la moglie al seggio allestito nelle scuole di San Vendemiano (Treviso), proprio di fronte al municipio. Dopo aver inserito le schede nell'urna ha commentato: "Hanno sbagliato a non ascoltare la mia richiesta e il mio consiglio di fare a luglio queste elezioni". Zaia ha sottolineato di aver dedicato "tutto il suo tempo all'amministrazione del Veneto, non a fare campagna elettorale. Penso sia doveroso - ha aggiunto - soprattutto in questo momento dedicarmi ai veneti come ho sempre fatto". Poi ha voluto invitare i cittadini a recarsi alle urne con tranquillità. "I seggi sono assolutamente sanificati - ha concluso - siamo l'unica regione d'Italia, da quello che so, che ha dato la possibilità di fare il test agli scrutatori e al personale impegnato nelle elezioni".