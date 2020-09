Politica / Italia

Zaia "vale" tre volte la Lega ed insieme avranno la maggioranza assoluta

In Veneto risultato enorme del governatore uscente Luca Zaia che non solo viene riconfermato ma porta, grazie la sua lista, il 50% dei seggi in dote ai consiglieri della Lega replicando un risultato raggiunto in Veneto solo dalla Democrazia cristiana