Chi è Roberto Marcato, l'anti-Salvini che guida la rivolta nella Lega

"Mettiamoci una decima sopra". Con questo post, scritto su fondo nero quasi a evocare un lutto, l'assessore allo Sviluppo Economico del Veneto e fedelissimo di Luca Zaia, Roberto Marcato, ha commentato il risultato della Lega alle ultime elezioni europee. Nel partito guidato da Matteo Salvini il clima è molto teso e questi mesi che precedono il congresso che si celebrerà il prossimo ottobre saranno decisivi per capire il destino del leader. Numeri alla mano, l'exploit di preferenze del generale Roberto Vannacci non ha giovato al Carroccio, che rispetto alle politiche ha perso circa 400 mila voti.

"Vannacci, tu con noi non c'entri un caz**"

Il mal di pancia di Marcato è condiviso da molti dirigenti del nord, che ora fanno quadrato al grido di "Bossi non si tocca", giustificando il gesto del fondatore - che ha detto di aver votato Forza Italia a urne ancora aperte - come un segno del profondo malessere della base del partito che non condivide lo spostamento all'estrema destra e si è opposta alla candidatura dell'ex Folgore.

Il candidato imposto da Salvini ha spostato su di sé molto voto interno e di fatto ha utilizzato la parte più estremista dell'elettorato leghista come volo low cost per Strasburgo. "In Veneto, alle scorse politiche qui avevamo il 14,5 per cento. Oggi abbiamo perso un altro punto: se questo è l’effetto Vannacci, auguri", ha dichiarato Marcato al Foglio dopo l'ufficializzazione dei risultati. E ancora: "Fino a quando lo statuto me lo consentirà - ha spiegato l'esponente della Liga Veneta - io sono libero di dire Vannacci, tu con noi non c’entri un caz**.

Noi siamo in sintonia col leghismo. L’eretico è un altro. Ed è il candidato di bandiera. Dio, patria e famiglia non è il nostro repertorio. Chi fa appelli al fascismo, chi dice no all’autonomia differenziata, non può rappresentare la Lega né la Liga". Ancora più dure le parole del portavoce del Senatur, il lombardo Paolo Grimoldi: "Lombardia e Veneto - spiega - sono state stuprate da Salvini. In regione siamo passati dal 49 per cento al 13: questa dirigenza ha inanellato una sequela di fallimenti continui. E con Vannacci il saldo è negativo: in Veneto ci ha fatto perdere più voti di quelli che abbiamo preso. Se poi il solo tema è quello di non perdere consenso beh, allora potevamo candidare Madonna. Che in concerto a Rio de Janeiro ha appena radunato 1,6 milioni di persone”.

I leghisti "doc" fatti fuori dal generale

La candidatura di Vannacci, come prevedibile, costringerà Salvini ad almeno una scelta "drammatica": in queste ore il generale dovrà decidere in quale collegio convalidare la sua candidatura e farne le spese sarà uno tra Angelo Ciocca e la mitica Susanna Ceccardi, che in queste ore è il personaggio più citato nei meme sui social, che riprendono le card con cui in campagna elettorale chiedeva di scegliere tra lei, Elly Schlein, Mimmo Lucano, Lucia Annunziata e Ilaria Salis. I quattro sono stati tutti eletti, lei - ammette - è "appesa al basco del generale", che in queste ore discuterà con Salvini il nome da sacrificare.

Chi sicuramente è fuori dall'Europarlamento è uno dei maggiori frontman del salvinismo, il vulcanico senatore Claudio Borghi. Il leader prova a resistere, ma sa bene che di fronte alla "contabilità" che gli presenteranno i dirigenti del nord non potrà raccontare la stessa favola che sta raccontando in queste ore: al nord la Lega è al tracollo ed è surclassata da Fratelli d'Italia nelle sue roccaforti storiche. E dopo vent'anni ha perso a Pontida, città simbolo dove si svolge il tradizionale "pride" del Carroccio. "Da militante storico e da padre fondatore della Liga - spiega ancora Marcato - pretendo che ci sia una riflessione su quali siano i valori del partito. Serve un’analisi approfondita, il rischio è di sparire".