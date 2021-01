Roberto Maroni operato dopo un malore

L'ex ministro dell'Interno e ex governatore della Lombardia, Roberto Maroni è stato sottoposto a un’intervento chirurgico all’istituto neurologico Besta di Milano nella giornata di venerdì 8 gennaio. Secondo il bollettino medico diramato dalla Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico "Carlo Besta": "Le condizioni cliniche di Roberto Maroni sono soddisfacenti, il paziente è sveglio e cosciente".

La direzione sanitaria dell'istituto, in accordo con la famiglia, ha spiegato che non saranno diramati altri bollettini medici in assenza di significativi sviluppi. La famiglia ha chiesto la massima riservatezza.

Roberto Maroni si era sentito male nella giornata di lunedì 4 gennaio mentre si trovava all’interno della sua casa di Lozza (Varese). Secondo quanto trapelato il leghista, che è stato anche ministro dell’Interno in due occasioni, si era accasciato a terra picchiando violentemente la testa. Era stato soccorso e trasportato all’ospedale di Circolo di Varese, nelle scorse ore è stato trasferito al Besta di Milano.

Nella seduta del consiglio comunale di Varese del 28 dicembre scorso, in cui si discuteva l'ultimo bilancio di previsione, Maroni aveva lanciato una sorta di manifesto della sua campagna a sindaco per il 2021.