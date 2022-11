Funerali di Stato per Roberto Maroni

Venerdì 25 novembre alle ore 11 l'ultimo saluto a Roberto Maroni, morto ieri a 67 anni. Funerali di Stato nella Basilica di San Vittore a Varese

Matteo Salvini ieri ha ricordato così Maroni durante la conferenza stampa sulla manovra economica: "Parto dal ricordo di Roberto, i cui funerali saranno venerdì mattina a Varese. Per me e per tutta la Lega cambia l'agenda e la scaletta delle priorità: tutta la comunità leghista sarò fisicamente o idealmente venerdì mattina a Varese". Poi sui social ha aggiunto: "Grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto".

Sempre nella giornata di venerdì, alle 14.45 nella chiesa di Lozza è prevista la recita del rosario seguita da una funzione in forma privata. La camera ardente è allestita a Bizzozero, al confine con Lozza, paese dove l'ex ministro dell'Interno ha vissuto.

La sua famiglia lo ha definito "un inguaribile ottimista" e in effetti il barbaro sognante, così amava autodefinirsi, non ha mai smesso di guardare al futuro. Anche quando ha capito di dover fare un passo indietro e riunciare a diventare sindaco di Varese per colpa di una malattia che alla fine non è riuscito a sconfiggere.