Roberto Salis: "Ilaria è candidata, ma non vuole scappare dal processo"

Roberto Salis, padre di Ilaria, ha partecipato alla conferenza stampa con cui Alleanza Verdi Sinistra ha presentato la candidatura della figlia, reclusa da oltre un anno in un carcere ungherese. "La situazione di Ilaria - ha spiegato - perdura da 15 mesi ed è stagnante senza alcun progresso. C'è una frase attribuita a Voltaire che dice 'non sono d'accordo con tue idee ma sono disposto a dare la vita affinché tu le possa esprimere liberamente'. È nei diritti di mia figlia candidarsi e non sta facendo nulla di illegale. Se nel caso di una non elezione ci fosse una qualsuasi forma di ritorsione, andrebbe a significare ciò che stiamo dicendo: un potere giudiziario totalmente influenzato da quello esecutivo e un'assoluta assenza di stato di diritto.

Durante la presentazione della candidatura, è stata letta una lettera dell'insegnante e attivista scritta dal carcere dove si trova da 13 mesi. "Oggi - ha continuato Roberto Salis - avete visto una lettera. Ci abbiamo messo quindici giorni per averla in questa forma. Io e mia moglie possiamo parlare 70 minuti a settimana con Ilaria, nei quali dobbiamo aiutarla a prendere decisioni che richiederebbero giorni di dialogo. Io in carcere non posso portare una penna e un foglio di carta. Mia figlia per capi d'accusa ridicoli ha un sistema carcerario peggiore del 41 bis. Sta 23 ore in cella e una all'aria aperta. Se riceve una visita, non ha l'ora d'aria. In dieci minuti di telefonata al giorno dobbiamo gestire il suo day by day, a partire dal bonifico per andare a fare la spesa. Questa sarà una campagna elettorale unica che però fa parte di una tradizione della sinistra. Giuseppe di Vittorio, in carcere negli anni venti per azioni di rivalsa, fu eletto, ed è stata una pietra miliare per la Nazione".

"Elly Schlein non ha proposto nulla, ma è disponibile a darmi una mano"

Roberto Salis ha poi risposto alle domande sulla sua interlocuzione con il Partito Democratico e con la sua leader: "Da quando è scoppiato il caso di mia figlia - ga detto - ho sentito ricostruzioni farraginose. Io sono andato da tutti quelli che potevano darmi una mano, con la massima umiltà. In questi giri ho trovato persone che mi hanno ignorato, altre che mi hanno sbattuto la porta in faccia, altre che mi hanno diffamato e altre che invece hanno deciso che potevano dare una mano e tra queste Elly Schlein, che non ha proposto nulla ma ha dato disponibilità a darmi una mano. Io avevo solo l'incarico di riportare la disponibilità che mi era stata offerta e in 10 minuti al giorno ho dovuto parlare con Ilaria che fa politica attiva da quando aveva 15 anni ed ha fatto la scelta più lineare con il suo percorso politico. Le persone che mi hanno veramente aiutato in questi 14 mesi devastanti avranno sempre un posto nel mio cuore".