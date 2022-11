La querela di Meloni a Saviano per diffamazione: cosa sta succedendo

Roberto Saviano rischia tre anni di carcere per aver diffamato la leader di Fratelli d'Italia e attuale presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Lo scrittore napoletano, dal 2006 sotto scorta per le minacce subite dalla Camorra per il suo romanzo Gomorra, è ora convocato in tribunale a Roma per rispondere alle accuse di Meloni. Il prossimo 15 novembre si celebrerà la prima udienza del processo.

Cosa è successo

Ma perché Saviano finisce in un'aula di tribunale? Riavvolgiamo il nastro. Lo scrittore napoletano, durante una puntata di Piazzapulita su La7 a dicembre 2020, aveva definito "bastarda" Meloni. L'invettiva di Saviano era stata pronunciata quando nello studio televisivo si discuteva sul tema dei migranti e sulla politica relativa alla gestione dei porti italiani.

In particolare, Saviano era intervenuto nel programma televisivo nei giorni in cui era montata la polemica e l'indignazione sulla morte di un bambino di sei mesi, originario della Guinea, annegato nel Mediterraneo nel novembre del 2020. Il neonato era su una nave insieme a 111 migranti, salvati da un'imbarcazione dell'Ong Open Arms. Il piccolo, nonostante il salvataggio, è morto prima di raggiungere le coste di Malta dove avrebbe dovuto ricevere cure mediche.

La tragedia ha avuto grande risalto, dopo che il quotidiano Avvenire ha mostrato un video della madre del bambino che piangeva: "Dov'è il mio bambino? Ho perso il mio bambino". Nel corso della puntata, Saviano disse: "Vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame detto sulle ong: 'taxi del mare', 'crociere'... viene solo da dire bastardi - affermò - Meloni, a Salvini, bastardi, come avete potuto? Come è stato possibile, tutto questo dolore descriverlo così?". Parole che sono costate allo scrittore napoletano una querela. Lo scorso anno il giudice per le indagini preliminari rinviò a giudizio l'autore di Gomorra.

A distanza di due anni, Saviano non fa un passo indietro. Lo scrittore sotto scorta ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Stampa in cui non ha lesinato critiche all’esecutivo di centrodestra, ribadendo che tornerebbe a chiamare "bastardi" Meloni e Salvini, come fece in trasmissione a Piazzapulita. "Rivendico la mia indignazione e il mio più profondo disprezzo versi chi, di fronte a un naufragio, non dice che le vite umane vengono prima di ogni strumentalizzazione o percorso politico più o meno severo, inflessibile, feroce, da Papeete o da pacchia finita".

Il sostegno allo scrittore napoletano

Al fianco di Saviano ieri è sceso Burhan Sonmez, presidente della Pen International, associazione di scrittori che si batte per la libertà di espressione nel mondo. Con una lettera-appello pubblicata dalla Stampa, Sonmez ha chiesto cinque giorni fa alla Meloni di ritirare la denuncia nei confronti dello scrittore napoletano. Messaggio rilanciato sui social dallo stesso Saviano.

Questa è la seconda volta in poco meno di quattro anni che Saviano finisce nel mirino di esponenti del governo. Ma il rapporto tra lo scrittore napoletano e la leader di Fratelli d'Italia è sempre stato problematico.

Dopo la vittoria delle elezioni di Meloni, lo scrittore scritto sui social: "Leggo il mio nome in tendenza su Twitter perché gli elettori di Meloni mi invitano a lasciare il Paese. Questi sono avvertimenti e questa è l’Italia che ci aspetta". Poi ha accusato gli elettori di Meloni di aver stilato "una prima lista nera di nemici della patria, alla faccia di chi diceva che il fascismo è un’altra cosa".