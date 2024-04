Vannacci sì, Vannacci no. Il generale non scioglie la riserva e la Lega ribolle

“Un uomo onesto, un uomo probo, tralalalalla tralallaleru, s’innamorò perdutamente d’una che non lo amava niente”.

(Fabrizio De André, "La ballata dell'amore cieco").

Il corteggiamento tra il generale Roberto Vannacci e la Lega di Matteo Salvini fa tornare alla mente quel celebre brano di Fabrizio De André (il cantautore più amato dallo stesso Salvini) in cui un pover'uomo, per conquistare l'amore di una donna assai cinica, arriva a donarle tutto quello che ha di più caro al mondo, compresa la sua stessa vita. Digressioni poetiche a parte, mentre tutti i partiti presentano i loro candidati in pompa magna, l'alto ufficiale ancora non ha detto se intende candidarsi alle prossime elezioni europee e sta tenendo sulle spine il Carroccio e il suo leader, che, in caso di "fumata bianca" dovrà tenere a bada quel pezzo di partito ostile all'autore del bestseller "Il mondo al contrario" e allo spostamento della linea politica, sempre più schiacciata sulle posizioni dei movimenti dell'estrema destra europea.

"Con il ministro Salvini ho avuto degli incontri che sono stati abbastanza saltuari - ha detto il generale ai cronisti nel corso di una conferenza stampa - ma ultimamente non ci siamo visti. Per quanto riguarda quello che dovrò decidere, le valutazioni che sto facendo giungeranno a maturazione nei prossimi giorni e lo renderò noto. Sono valutazioni individuali, intanto vorrei essere sicuro di poter influire nel mondo politico perché entrarci per essere totalmente ininfluente non è una cosa che mi interessa. Secondo, vorrei effettivamente vedere se ho i requisiti e le capacità per poter svolgere questo tipo di incarico. E poi sono valutazioni a livello personale con la sfera degli affetti più cari perché sarebbe una decisione che modificherebbe totalmente quella che è la mia vita privata". Va ricordato che un coinvolgimento in politica di Vannacci avrebbe anche conseguenze sulla continuità contributiva dell'ultimo scorcio della sua carriera militare, quindi è verosimile che a frenare la sua scelta possa esserci anche qualche calcolo meramente economico.

Lo scontro nella Lega

È ormai fatto noto che Matteo Salvini sia follemente innamorato di Vannacci (un innamoramento politico, ovvio) e che sia disposto a qualsiasi cosa pur di ottenere il suo sì, un po' come l'innamorato della canzone di Fabrizio De André. Il leader leghista, che sta cercando di portare dentro più "esterni" possibile, compresi i democristiani di Cesa, per recuperare un po' di voti in vista di giugno, per il "pezzo da 90" in divisa è disposto a giocarsi tutto, perché è convinto che il generale possa valere addirittura il 2 per cento in più dei consensi; voti che eviterebbero il tracollo elettorale e soprattutto il temuto sorpasso da parte di Forza Italia, che condannerebbe l'ex capitano una cruenta resa dei conti al congresso previsto per il prossimo autunno.

E così, mentre "l'innamorato" continua a rincorrere l'agognato sì, la Lega ribolle: "Il mio entusiasmo per la candidatura di Vannacci? È a meno 2000", ha detto l'ex ministro dell'Agricoltura, Gianmarco Centinaio, ospite della trasmissione "Un giorno da Pecora". Il vicepresidente del Senato ha poi aggiunto: "La mia opinione è nota: la Lega deve candidare leghisti, già uno che deve meditare se candidarsi o no non lo sceglierei mai. Se Vannacci sarà candidato nella mia circoscrizione non lo voterò, sceglierò uno della Lega che si è fatto il mazzo sul territorio". Critiche che non sembrano scalfire più di tanto le certezze del diretto interessato: "Sul fatto che qualcuno abbia mal di pancia mi dispiace, nel senso che sono questioni interne a un partito del quale io non faccio parte. Quindi non voglio né discutere né commentare quello che sta succedendo", ha dichiarato. Entro il primo maggio - data ultima per la consegna delle liste da parte dei partiti - sapremo se il generale Roberto Vannacci sarà un candidato della Lega alle prossime elezioni europee oppure no. Nel frattempo, il corteggiamento prosegue, tralalalalla tralallaleru...