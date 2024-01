Salvini ha scelto Vannacci per le elezioni europee 2024

Matteo Salvini non si candiderà in prima persona alle elezioni europee, a differenza di Giorgia Meloni: "Continuerò a fare il ministro", dice a Nicola Porro durante la trasmissione tv Quarta Repubblica. La strategia comunicativa, chiara da tempo, è presentarsi come un ministro "del fare", troppo impegnato tra ponti, strade e ferrovie per partecipare a campagne elettorali. Chissà, potrebbe pagare a livello di consenso nei prossimi mesi, se gli alleati incapperanno in qualche ostacolo imprevisto.

Ma la vera notizia è che i dubbi si stanno dissipando anche sui candidati di punta per le elezioni di giugno. Il leader del Carroccio ha infatti annunciato che il generale Roberto Vannacci potrebbe realisticamente finire in lista con la Lega: "Ringrazio per il pensiero e per la fiducia, a mente fredda valuterò, fermo restando che per il momento faccio il soldato", dice il generale-scrittore balzato la scorsa estate agli onori delle cronache per il suo discusso libro "Il mondo al contrario".

Fino a oggi il gran salto del generale dalla mimetica alla politica è sempre stata una ipotesi mai confermata. Il diretto interessato assicurava fino a ieri di voler continuare a fare il militare, nel suo nuovo ruolo di Capo di Stato maggiore del comando delle forze operative terrestri. E sono state già smentite trattative su un presunto risarcimento in caso di mancata elezione. Ma Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, va ribadendo da tempo che "le sue idee sono quelle" del Carroccio. L'apertura plateale di Salvini significa che qualcosa si sta davvero muovendo. A giorni il quadro si definirà.