Quanti voti "vale" davvero la candidatura di Roberto Vannacci con la Lega

"Sono contento che un uomo di valore come il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà insieme alla Lega in Parlamento europeo", twitta Matteo Salvini, che fa "all in" sul militare che si vanta di rifiutare l'antifascismo, a volte con posizioni talmente sgangherate e retrive da essere sgradite anche a molti esponenti del Carroccio. Sarà candidato, anzi stra-candidato: il militare-scrittore inserito nelle liste del Carroccio in tutte le circoscrizioni (anche se non capolista). Elezione dunque molto, molto probabile.

La decisione di candidarlo è di Salvini: obiettivo almeno l'8 per cento

O Vannacci prende una valanga di voti o Matteo Salvini rischia di giocarsi la leadership, perché i primi a non volerlo in lista sono i militanti della Lega del Nordest. Quanti voti sposta Vannacci? E' una domanda non banale. Nei piani di Salvini dovrebbe aiutare il Carroccio a frenare il calo nei sondaggi e superare facilmente sia Forza Italia sia l'asticella dell'8%. Di certo non sarà una campagna elettorale noiosa.

La decisione di candidare Vannacci l'ha presa Salvini. "E quindi va bene così"; dice alla Stampa il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio. Se i salviniani sono entusiasti, moltissimi parlamentari del Nord considerano l'arruolamento politico di Vannacci un mancanza di rispetto nei confronti di tanti militanti che si impegnano ogni giorno nelle sedi di partito. Inoltre, i sondaggi mettono in chiaro che i posti all'europarlamento per il Carroccio saranno infinitamente meno di cinque anni fa, quando Salvini fece il botto e arrivò al 34%.

"Non vi è alcuna norma o legge che richieda" di dichiararsi antifascista "e poi il fascismo è finito 80 anni fa. È come dire se uno si sente antinapoleonico oggi, avrebbe senso? No, sarebbe totalmente avulso dalla realtà. Il fascismo è terminato in Italia da 80 anni e parlare oggi di antifascismo serve solo a dividere la società italiana su un periodo, quello fascista, finito ormai da quasi un secolo" dice intanto ad Affaritaliani.it il generale.

"Uno schiaffo ai valori antifascisti"

"L’annuncio della candidatura di Vannacci da parte della Lega nel giorno della Festa di Liberazione è un ulteriore schiaffo della destra di governo alla memoria e ai valori antifascisti. Orgoglioso di portare avanti in questa campagna elettorale idee esattamente opposte alle sue", commenta Alessandro Zan (Pd), anch'egli candidato alle elezioni europee di giugno.

"C'è chi sceglie di festeggiare il 25 aprile accanto ai popoli oppressi, portando in piazza le bandiere dei cristiani ucraini, dei russi contro Putin, della comunità bielorussa che si oppone a Lukashenko, di quella iraniana che lotta contro il regime della Repubblica Islamica e chi, sperando di raccattare quattro voti, presenta il giorno della liberazione la candidatura di Vannacci. Una mossa della disperazione di chi, soffiando sulla xenofobia, sulla misoginia, sullo sfregio dei valori dell'antifascismo, spera di superare la propria irrilevanza. Altro che "Controvento", la politica di Salvini è controsenso", dichiara in una nota Matteo Hallissey, segretario dei Radicali Italiani.

Salvini: "Vannacci ha difeso l'Italia nel mondo"

"Si chiama democrazia. Se qualcuno decide legittimamente di candidare una persona che è in carcere all'estero con accuse pesantissime (il riferimento è a Ilaria Salis, ndr), perché non dovrebbe chiedere il voto agli italiani anche un uomo che ha servito e difeso l'Italia nel mondo, dall'Iraq all'Afghanistan?". Matteo Salvini, intervistato dal Corriere della Sera, non ha dubbi sulla candidatura del generale Roberto Vannacci nelle liste della Lega.

Roberto Vannacci, in ogni caso, non si cura delle critiche, nelle polemiche "ci sguazza", forte delle oltre 250mila copie vendute del suo bestseller "Il mondo al contrario", e sta per iniziare la campagna elettorale in Veneto, Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia. Nel corso del suo "tour" non ci sarà nessuna rete di militanti leghisti a supportarlo, poco ma sicuro. L'ex senatore Simone Pillon è, invece, entusiasta: "Benvenuto a bordo caro generale". La ribalta mediatica è, come sempre, assicurata.