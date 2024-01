Vannacci: "Grazie Salvini, valuto la candidatura. E arriva il mio secondo libro"

Ormai se ne parla apertamente, dopo settimane di indiscrezioni. Il generale Roberto Vannacci oggi a Radio Giornale Radio fa il punto sul suo possibile ingresso in politica in vista delle elezioni europee di giugno: "Candidarmi con la Lega? Con Salvini non ci sentiamo, ci siamo incontrati casualmente un paio di volte. Lo ringrazio per la sua apertura, perché vuol dire che riconosce in me alcune capacità. Io continuo a fare il soldato, valuterò con attenzione la proposta che mi è stata fatta senza precludermi qualsiasi attività che possa fare in futuro. Non sarei il primo militare a candidarsi alle elezioni politiche in Italia - continua - è già successo sia a sinistra che a destra che al centro. È una cosa costituzionalmente garantita".

Poi ha rivelato: "È possibile che prossimamente esca un mio secondo libro", dopo il gran successo di "Il Mondo al contrario", il libro auto pubblicato, a lungo primo in classifica, in cui l'autore si scaglia contro la presunta "dittatura delle minoranze" all'insegna del politicamente scorretto (qualsiasi cosa voglia dire). Tanti i passaggi del libro ormai "cult", da "cari omosessuali, normali non lo siete, fatevene una ragione!", a "Paola Egonu italiana di cittadinanza, ma è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità" per arrivare a "se non è nella natura dell’uomo essere cannibale, perché dovrebbe esserlo per il diritto alla genitorialità? Le coppie arcobaleno non sono normali". Livello di elaborazione dei concetti molto "terra terra", ma grandi numeri in libreria.

Il leader del Carroccio un paio di giorni fa aveva confermato che il generale potrebbe realisticamente finire in lista con la Lega. Fino a oggi il gran salto del generale dalla mimetica alla politica è sempre stato solo una ipotesi. Il diretto interessato assicurava fino a ieri l'altro di voler continuare a fare il militare, nel suo nuovo ruolo di Capo di Stato maggiore del comando delle forze operative terrestri. E sono state già smentite trattative su un presunto risarcimento in caso di mancata elezione. Ma Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, va ribadendo da tempo che "le sue idee sono quelle" del Carroccio. L'apertura plateale di Salvini significa che qualcosa si sta davvero muovendo. A giorni il quadro si definirà e Vannacci darà una risposta. Secondo i beninformati la sua candidatura è probabile.