Rocco Casalino si commuove durante il saluto di Conte a Palazzo Chigi

Si commuove Rocco Casalino, mentre i dipendenti di Palazzo Chigi tributano un applauso lunghissimo al premier uscente Giusepe Conte, che saluta con la mano alzata nel cortile della sede della presidenza, la compagna Olivia Paladino al suo fianco. Il portavoce del premier, , vestito d'ordinanza e mascherina bianca sul volto, è stato ripreso dalla telecamere di La7 visibilmente commosso e in lacrime. "Umanamente è una bella immagine" ha commentato in diretta il direttore del Tg di La7 Enrico Mentana.

Qualche fotografo ha catturato l'immagine delle lacrime di Casalino, che ora sta rimbalzando sui social. “È la fine di un’era”, scrive qualcuno. L’ex capo della comunicazione dei 5 Stelle però è sicuro di tornare. In un colloquio con Andrea Malaguti pubblicato oggi da La Stampa Casalino si dice "già in campagna elettorale per i Cinque Stelle". "Ho grandi progetti", spiega. Tipo? “Io a Palazzo Chigi ci torno di sicuro".

"Il portavoce": Rocco Casalino racconta la sua storia

Il 16 febbraio è in uscita "Il portavoce" volume che ripercorre la vita di Rocco Casalino, dall’infanzia in Germania al successo al Grande Fratello, fino alla carriera da giornalista e ai successi con i 5 Stelle. "Non mi ha regalato niente nessuno - si legge nella descrizione del volume edito da Piemme -, questo è sicuro. E se sono orgoglioso di dove sono arrivato non è tanto per il ruolo che ricopro ma perché non dimentico mai da dove sono partito, cioè dalle condizioni più svantaggiate dell'universo. Sono convinto che esistano casualità, ostacoli, fortune, sfortune, coincidenze, mille cose che non controlliamo, e allo stesso tempo credo che ognuno di noi sia artefice del proprio destino".