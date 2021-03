Rousseau si fa partito, parlamentari in rivolta ma “ostaggi”: ecco spiegato il caos dentro il M5s

Davide Casaleggio scende in campo e prepara il nuovo manifesto politico di un movimento che vuole andare "Controvento". Rivolta dei pentastellati che vogliono il divorzio, ma c'è un problema. Sul Lazio si complica la partita per un'alleanza giallorossa

Si va verso il divorzio tra il Movimento 5 Stelle e l'associazione Rousseau di Davide Casaleggio, dopo che quest’ultimo ha annunciato il lancio di un suo manifesto politico: “Controvento”. Dunque Casaleggio pronto a scendere in politica? Pare di sì. Un atto di guerra per tutti i parlamentari pentastellati, che adesso non ne possono veramente più e vogliono il divorzio. “Prendo atto che Rousseau é diventato un partito con un proprio manifesto anche se avrebbe dovuto essere uno strumento del M5s finanziato da noi eletti. - scrive subito su Twitter la deputata M5s, in commissione affari costituzionali Federica Dieni - Credo che il nostro percorso insieme sia ufficialmente finito qui”. Ma separarsi non sarà così facile perché gli eletti in Parlamento devono fare i conti con una regola di cui ora sono ostaggio: se lasci l'associazione sei fuori dal Movimento. E montano le barricate degli eletti che si rivolgono direttamente a Roma, nella persona del capo politico reggente, Vito Crimi, a cui affidano il compito di risolvere quanto prima questo vero e proprio cul-de-sac. Intanto da Bruxelles l'europarlamentare M5S Dino Giarrusso assiste attonito e twitta: “Lo stillicidio di dichiarazioni e iniziative alternative al Movimento 5 Stelle da parte di Rousseau ci fa solo male. Siamo stati pionieri della democrazia diretta, ne siamo orgogliosi: perché rovinare tutto proprio quando l'Italia ha più bisogno di noi?”

Divorzio Rousseau - M5s, la questione economica

La domanda è lecita e forse la risposta non si potrebbe liquidare in breve, ma di sicuro ha pesato la questione economica. Infatti l’associazione chiedeva da tempo ai parlamentari del Movimento, in Italia e in Europa, il saldo di pagamenti arretrati mai arrivati. Già, perché, secondo quanto riportato anche dal Fatto Quotidiano, Casaleggio pretende 450mila euro di versamenti arretrati dei parlamenti e oltre 40mila dagli europarlamentari. Deriverebbero da questo le “ingerenze diventate insopportabili” di cui parla oggi il presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e deputato M5s Giuseppe Brescia che, di fronte alla novità del manifesto di “Controvento”, dice: ”Penso che sia arrivato il momento che le strade si dividano. L'ho sempre detto, lo sostengo da diverso tempo. Si doveva arrivare a una risoluzione del contratto”.

Divorzio Rousseau - M5s, ecco "Controvento"

Intanto l'associazione Rousseau tira dritto e su Facebook si propongono di scendere in campo: “Non è più tempo di accontentarsi. Non è più tempo di limitare l'immaginazione. Non è più tempo di avere sogni moderati. E' tempo di confronto, di idee ribelli, di sogni che non siano bollati di utopia da chi non ha capacità, voglia o coraggio di realizzarli. Per questo è arrivato il momento di riattivare i motori e cominciare la nostra corsa controvento”. E così mercoledì prossimo (10 marzo) il nuovo “Movimento”, quello controvento, si presenterà.

Divorzio Rousseau - M5s, si complica nel Lazio

"Buon vento...", risponde all'Adnkronos Roberta Lombardi, componente del Comitato di garanzia M5s, commentando lo strappo. “Per quanto mi riguarda è più di un anno che è arrivato il momento di dire basta ad un malsano e volutamente opaco intreccio di competenze e ruoli tra M5S e Associazione Rousseau. Se Rousseau vuole il suo ecosistema è ovviamente libero di farselo aprendo la campagna iscrizioni alla sua Associazione e dando vita al suo progetto, qualunque esso sia, senza più attingere a sua totale discrezione a risorse e iscritti del Movimento 5 Stelle” conclude la capogruppo 5 Stelle in Regione Lazio. Proprio la regione dove adesso la piattaforma digitale fondata da Gianroberto Casaleggio era necessaria per consultare gli iscritti su un nodo cruciale: quella del progetto di alleanza in Regione tra Pd e Movimento. Forse non è il momento, ancor di più adesso che, notizia di poco fa, si è dimesso da segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti, in prima linea per il progetto di una nuova sinistra pronta a correre sulle ruote del tandem Pd-M5S.