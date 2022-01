Chi è Sabino Cassese, il giurista ed ex ministro con lo sguardo al Quirinale

Giurista, ministro, docente universitario, componente di commissioni di riforma, membro autorevole di cda "di peso" da Olivetti a Lottomatica. Il suo curriculum è fitto. Molti e prestigiosi incarichi. Adesso potrebbe arricchirsi dell'incarico più prestigioso in Italia: presidente della Repubblica. E' Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, uno dei nomi più gettonati come nuovo Capo dello Stato. Piace in modo trasversale, innegabili le sue competenze, ma forse non basta per trovare la quadra.

Ieri il "giallo" dell'incontro con Salvini. I diretti interessati smentiscono le indiscrezioni di stampa ma il dubbio, nelle ore frenetiche di nomi e accordi, resta. Oggi Cassese, ironico e sornione, non si sottrae alle attenzioni dei media e all'AdnKronos dice di vivere il momento "Come dicono gli inglesi... as usual". Momenti vissuti come al solito, dunque, ma forse anche no. Da oggi, 27 gennaio, basta la maggioranza semplice per eleggere il successore di Mattarella.

Figlio dello storico Leopoldo Cassese e fratello di Antonio, morto nel 2011 e che è stato il primo presidente del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia, Sabino Cassese ha 86 anni.

Laureato all'università di Pisa e diplomato presso la Scuola Normale Superiore - collegio giuridico, ha lavorato all'Eni di Enrico Mattei dal 1958 fino al 1962. Poi l'insegnamento universitario: Urbino, Napoli ,la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, New York, Parigi, Nantes, "La Sapienza" dove insegna fino al novembre 2005. La carriera accademica è accompagnata da quella di governo. Dal 1993 al 1994 è ministro per la Funzione pubblica. Quando la lascia la cattedra è perché diventa giudice della Corte costituzionale (scelto da Carlo Azeglio Ciampi).

Presidente dell'European Group of Public Administration dal 1987 al 1991, collabora con l'Ocse alla riforma delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Europa centrale e orientale. Nel 1990 è il primo a sostenere l'idea dell'autonomia scolastica: la proposta alla Conferenza nazionale della scuola voluta dall'allora ministro dell'Istruzione Sergio Mattarella. Negli anni '90 presiede la commissione per la riforma delle partecipazioni statali e la commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Recentemente non ha lesinato critiche all'ex premier Conte per l'uso dei dpcm nella gestione dell'emergenza Covid: "I dpcm sono un oggetto misterioso nel nostro Paese. Il modo migliore per capirla è distinguere il contenitore dal contenuto. Con la legge hai la garanzia del Parlamento, invece se la fai col dpcm stai cancellando quella garanzia e dai nelle mani del governo un potere che veniva collocato al Parlamento".