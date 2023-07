Salario minimo: cosa prevede la proposta dell'opposizione. Fdi: "Un capriccio"

Le opposizioni hanno trovato l'accordo sul salario minimo. La proposta di legge (sottoscritta da Pd, M5s, SI, Azione, Europa verde e +Europa) è stata depositata alla Camera e prevede la soglia a 9 euro applicata a tutte le tipologie di lavoro, comprese le collaborazioni. All'articolo 1 si legge che "i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori" una "retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato".

All'articolo 2 viene poi specificato che "il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi", mentre "il trattamento economico minimo dovuto per il lavoro domestico" sarà stabilito con un decreto legislativo ad hoc. La soglia dei 9 euro va intesa come una sorta di salvagente nei casi in cui il contratto collettivo nazionale dovesse prevedere una retribuzione inferiore. Nel caso in cui fosse più vantaggioso per il lavoratore continuerebbe invece a essere applicato il contratto nazionale. La proposta di legge prevede infine il riconoscimento di un beneficio ai datori di lavoro, per un "periodo di tempo definito", per adeguare i contratti alla nuova disciplina. Il beneficio sarà "proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro".

Conte: "Meloni non si dimentichi di chi resta indietro"

Per Giuseppe Conte, "è una giornata molto importante. Da anni il Movimento 5 Stelle si batte per il salario minimo legale da 9 euro l’ora e oggi abbiamo depositato una proposta condivisa da tutte le forze di opposizione, ad eccezione di Italia Viva. Giorgia Meloni, che pure guadagna 30 volte tanto, nel discorso alle Camere per la fiducia si era definita 'underdog', ossia 'svantaggiata'. La Presidente del Consiglio - argomenta il leader del M5s - smetta di dire no al salario minimo e non si dimentichi di coloro che 'svantaggiati' lo sono davvero, di chi rimane indietro con buste paga da fame che non permettono neppure di soddisfare i bisogni più elementari. Si tratta di una misura necessaria per il Paese, per dare respiro a oltre 4 milioni di lavoratori, in particolare giovani e donne".

Richetti: "Norma di buon senso"

Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera, uno dei firmatari della proposta, spiega che quella sul salario minimo "non è una battaglia di parte", ma "è una norma di assoluto buonsenso, che risponde ai bisogni reali di oltre tre milioni di lavoratori poveri, soprattutto donne e giovani, che sono anche quelli colpiti più duramente dall’inflazione. In altri Paesi europei, penso a Germania, Francia, Spagna e Regno Unito, il salario minimo c’è già, e in alcuni casi si sta anche discutendo di come rafforzarlo. La nostra norma non vuole scavalcare la contrattazione collettiva, punta piuttosto a garantire un salario dignitoso a quelle lavoratrici e a quei lavoratori che non sono coperti dalla contrattazione".

La destra è contraria, la Cisl dubbiosa

La proposta ha in ogni caso ben poche chance di essere approvata. Sul tema la destra è compatta e Giorgia Meloni è stata già piuttosto chiara: per la maggioranza il salario minimo non è la strada giusta. Per Andrea Volpi, deputato di Fratelli d'Italia e componente della commissione Lavoro pubblico e privato della Camera, la misura rappresenta "un capriccio delle opposizioni utile solo a mostrare unità che non esiste. La verità - dice l'esponente di Fdi - è che, sull’argomento, le sigle sindacali sono spaccate, le principali confederazioni produttive sono preoccupate per il rischio di indebolimento della contrattazione collettiva e di abbassamento dei salari".

In effetti se per il segretario della Cgil Landini il salario minimo è "uno strumento assolutamente necessario", anche se va fatto insieme a "una legge sulla rappresentanza che cancelli i contratti-pirata", secondo il leader della Cisl Luigi Sbarra "l'indicazione di una soglia, di un compenso minimo per legge ci espone a diversi rischi: la fuga dall'applicazione dei contratti in molte aziende, uno schiacciamento verso il basso della dinamica retributiva dei salari medi e soprattutto un espandersi del lavoro nero e del sommerso". Per questo, a detta di Sbarra, al salario minimo si dovrebbe arrivare con lo strumento dei contratti collettivi.

