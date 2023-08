Salario minimo, vertice Governo-opposizioni: le proposte in campo

Governo e opposizioni allo stesso tavolo per discutere del salario minimo. Il vertice, in programma nel pomeriggio di oggi venerdì 11 agosto, si annuncia in salita. A precederlo un rimpallo di accuse tra gli schieramenti. Si usa la parola "dialogo", ma si resta fermi sulle proprie posizioni. Meloni da un lato è sul "No" e pare volere mettere sul tavolo un pacchetto di interventi sul tema lavoro. Dall'altra parte c'è la proposta di legge, firmata da M5S, Pd, Avs, Azione e +Europa che mira a stabilire, fra le altre cose, una soglia minima di retribuzione di 9 euro l'ora. Si annuncia un muro contro muro.

Salario minimo, i sette punti dell'opposizione

C'è una proposta di legge firmata da M5S, Pd, Avs, Azione e +Europa articolata in sette punti e il cardine è la soglia minima di retribuzione di 9 euro l'ora. I sette punti:

Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvo restando i trattamenti di miglior favore.

Sia introdotta una soglia minima inderogabile di 9 euro all'ora "per tutelare in modo particolare i settori più fragili e poveri del mondo del lavoro".

La "giusta retribuzione" non deve riguardare solo i subordinati, ma tutti i rapporti di lavoro con necessità di tutela nell'ambito della parasubordinazione e del lavoro autonomo.

Si propone la nascita di una Commissione composta da rappresentanti istituzionali e delle parti sociali comparativamente più rappresentative che avrà come compito principale quello di aggiornare periodicamente il trattamento economico minimo orario.

Sia disciplinata e quindi garantita l'effettività del diritto dei lavoratori a percepire un trattamento economico dignitoso.

Sia riconosciuta per legge l'ultrattività dei contratti di lavoro scaduti o disdettati.

Sia riconosciuto un periodo di tempo per adeguare i contratti alla nuova disciplina, e un beneficio economico a sostegno dei datori di lavoro per i quali questo adeguamento risulti più oneroso.

Meloni: "Il salario minimo è controproducente"

La premier insiste sul "No" al salario minimo. "Se stabilissi per legge una cifra minima oraria di retribuzione per tutti, allora il salario minimo potrebbe rischiare di essere più basso del minimo contrattuale previsto - dice Meloni -. Il paradosso è che rischierebbe di diventare un parametro sostitutivo e non aggiuntivo peggiorando molto di più i salari rispetto a chi li migliora. Il titolo è accattivante ma il risultato rischia di essere controproducente".

La premier tenterà quindi di "rilanciare", avviando un ragionamento più ampio sull'estensione della contrattazione e del welfare aziendale, sulla riforma del cuneo fiscale, sul rinnovo dei contratti.

Salario minimo, rischio paralisi

Le posizioni sono molto distanti e le dichiarazioni rilasciate prima del vertice non fanno intendere una "pace".

"Spero che quest'incontro non sia una presa in giro per 3,5 milioni di lavoratori poveri", dice Elly Schlein, intervistata da La Stampa. "Abbiamo lavorato quattro mesi in commissione, la maggioranza ha fatto un emendamento soppressivo ma non ha avuto il coraggio di votarlo e ha sospeso irritualmente una proposta già incardinata in Aula. Li abbiamo costretti a guardare in faccia i lavoratori poveri: andiamo a vedere se stavolta fanno sul serio", aggiunge.

Carlo Calenda rivendica il ruolo di mediatore. "Siamo stati noi di Azione" a chiedere a Giorgia Meloni l'incontro sul salario minimo e ad avere "lavorato per costruire questo tavolo". A Radio Anch'io su Rai Radio1, ribadisce che "la politica non può essere stare semplicemente ognuno dal suo lato della barricata a sventolare una bandierina". Il leader di Azione sottolinea allora che "per affrontare il tema del lavoro povero bisogna coinvolgere il governo perché non abbiamo i numeri per farlo da soli" e invita ad "andare a questo incontro con spirito costruttivo e valutare le posizioni del governo".

Per il vicepremier e leader della Lega invece "Mettere un salario minimo rischia di abbassare gli stipendi. È invece necessario contrastare i contratti 'pirata' per garantire paghe dignitose a chi lavora".

"Il Governo si mette in condizione di ascoltare con attenzione le proposte delle opposizioni, vogliamo istituzionalizzare il confronto senza scadere in strumentalizzazioni.Il tema lavoro e l'aumento dei salari sono questioni serie, l'esecutivo le sta affrontando con determinazione sin dalla legge di bilancio, lo continueremo a fare senza alcun pregiudizio rispetto alla possibilità di ascoltare le altre forze politiche", dice all'Adnkronos il viceministro del Lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci (Fdi).

