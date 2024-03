Salario minimo, le opposizioni ci riprovano: lanciata la raccolta firme

Opposizioni unite - eccetto Italia Viva - per rilanciare la battaglia sul salario minimo. L'introduzione della misura verrà tentata attraverso una raccolta firme che possa dare il via ad una legge di iniziativa popolare: "Abbiamo deciso di lanciare insieme una legge di iniziativa popolare per riproporre il salario minimo di nuovo in Parlamento. Per rafforzare i contratti collettivi e stabilire che sotto i 9 euro non è lavoro ma sfruttamento", si legge nella nota congiunta firmata dai leader di Partito democratico, Movimento Cinque Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione, +Europa e Partito socialista italiano.

"Continuiamo a batterci per una legge sul salario minimo, per garantire retribuzioni giuste e dignitose in linea con l'articolo 36 della Costituzione. Tre milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori poveri hanno diritto a una risposta. La destra con una forzatura ha svuotato la legge sul salario minimo proposta dalle opposizioni unite, rendendola una delega in bianco al governo, finita poi nel porto delle nebbie", scrivono Angelo Bonelli, Carlo Calenda, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Riccardo Magi, Enzo Maraio ed Elly Schlein.

A novembre la misura era stata affossata

Lo scorso novembre la maggioranza - dopo aver bocciato la proposta unitaria delle opposizioni per un salario minimo a 9 euro lordi l'ora - aveva votato un emendamento che, di fatto, svuotava la proposta fondamentale, ovvero la fissazione del minimo legale. Al suo posto una serie di buoni propositi che il governo avrebbe dovuto emanare entro 6 mesi tramite decreto per "assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi", "contrastare il lavoro sottopagato", "stimolare il rinnovo dei contratti collettivi".

ln quella seduta notturna, il presidente della commissione lavoro, Walter Rizzetto, firmatario dell’emendamento incriminato, era stato accusato dalle opposizioni di aver tagliato i tempi degli interventi per velocizzare i lavori. "Una leva per svuotare il Parlamento delle sue prerogative e per mortificare i diritti delle minoranze ad avanzare proposte", aveva accusato Elly Schlein.

Ora, il "campo larghissimo" ci riprova: "Vediamo se il Governo avrà il coraggio di affossare anche una legge firmata da centinaia di migliaia di cittadine e cittadini.Raccoglieremo le firme in tutte le città e anche online per affermare un diritto sancito costituzionalmente ma tradito nel paese e dal Governo Meloni. Facciamo fare un passo avanti all'Italia".