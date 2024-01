Il saluto romano è sempre reato? Cosa dicono le sentenze

I saluti romani durante la commemorazione della strage di Acca Larentia continuano a infiammare il dibattito politico e fanno discutere le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, che intercettato da Repubblica ha chiarito la posizione di Fratelli d'Italia e ha accennato anche a pronunciamenti della Cassazione che in alcuni casi hanno "assolto" il saluto fascista, ma solo in determinati contesti.

"Concordo con l'onorevole Fabio Rampelli – ha spiegato La Russa – sul fatto che Fratelli d'Italia non c'entri nulla con quei saluti fascisti. Non a caso i giovani di FdI si sono organizzati in una commemorazione separata, a Villa Glori, con il classico 'presente' dei camerati, ma senza saluti".

"Il saluto fascista? Non sempre è reato"

"Se poi volete un'informazione di ordine generale – continua il presidente del Senato – posso dire che sono curioso di sapere cosa dirà la Cassazione. È prevista una decisione dopo una seduta a sezioni riunite. Finora ci sono state sentenze contrastanti sul fatto che il saluto romano in occasione di celebrazioni di persone decedute sia reato oppure no. Per alcune sentenze della Cassazione non era reato, per altre invece sì. Quindi credo sia importante si faccia chiarezza dal punto di vista giuridico, ce n'è bisogno". Perché una cosa è l'apologia di fascismo, una cosa è la ricostituzione del partito fascista, un'altra è la commemorazione di deceduti". Parole che non sono piaciute al deputato del Partito Democratico, Andrea Orlando; l'ex ministro del Lavoro ha commentato su X: "La Russa attende la Cassazione. Scemi noi che pensavamo fosse stato sufficiente il 25 aprile del '45".

Perché il 18 gennaio sarà tutto più chiaro

Insomma, fare il saluto romano è reato oppure no? La Russa, rispondendo al cronista, cita le sezioni unite della Cassazione, che si riuniranno il 18 gennaio per sciogliere ogni contrasto interpretativo sulla vicenda. Il caso che sarà preso in esame è quello che vede coinvolti otto militanti neofascisti di CasaPound, denunciati nel 2016 per aver fatto il saluto romano in occasione della commemorazione di Sergio Ramelli, ucciso a Milano nel 1975. Erano stati scagionati in primo grado e poi condannati in Corte d'Appello a due mesi di carcere e duecento euro di multa. Le due norme a cui i giudici fanno riferimento in questi casi, sono l'articolo 5 della legge Scelba, che punisce chi "con parole, gesti o in qualunque altro modo compie pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista" e la legge Mancino del 1993, che punisce "manifestazioni esteriori, emblemi o simboli propri di movimenti portatori di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico".

Le sentenze della Cassazione

Fino a oggi, le sentenze della stessa Cassazione sono state contrastanti, in alcuni casi hanno portato all'assoluzione e in altri alla condanna degli imputati. In un pronunciamento del 2018, la suprema corte sentenziò che "Le manifestazioni dell'ideologia fascista in sé non sono vietate, attese la libertà di espressione e di libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite, ma lo sono solo se pongono in pericolo la tenuta dell'ordine democratico", mentre nel 2023, in un altro pronunciamento si spiega che la legge Scelba "dichiarando di voler impedire la riorganizzazione del disciolto partito fascista, ha inteso vietare non già una qualunque manifestazione del pensiero, tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, bensì quelle manifestazioni usuali del disciolto partito fascista che possono determinare il pericolo che si vuole evitare". In sostanza, esternare con parole o gesti la propria appartenenza all'ideologia del ventennio, in contesti pubblici, diventa reato quando in qualche modo si fa propaganda. Ovviamente il confine è molto sottile e l'analisi del contesto diventa dirimente.