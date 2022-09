Mafia e voto di scambio: arrestato Salvatore Ferrigno, candidato del centrodestra alle elezioni

Il candidato alle elezioni regionali siciliane di centrodestra Salvatore Ferrigno, 62 anni, è stato arrestato nella notte dai carabinieri con l'accusa di scambio elettorale politico-mafioso. Ferrigno è candidato nella lista dei Popolari Autonomisti di Raffaele Lombardo, lista della coalizione che sostiene l'ex presidente del Senato Renato Schifani nella corsa alla presidenza della Regione. In manette anche Giuseppe Lo Duca e Piera Lo Iacono.

L'indagine è stata coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Guido. Secondo l'accusa, il candidato, di Carini (Palermo), avrebbe promesso favori e denaro all'esponente di Cosa nostra in cambio di voti. Ad 'incastrarlo' ci sarebbero diverse intercettazioni ambientali, anche di pochi giorni fa.

"La vicenda, come altre emerse in recenti indagini, appare rivelatrice di un ritorno a un passato di certo non lontano, quello di Cosa nostra e dei suoi rapporti con il mondo della politica e di altri settori nevralgici del Paese, che ha segnato la storia, anche quella più recente, della Nazione", scrive il pool di magistrati che ha chiesto e ottenuto dal gip l’arresto. Insieme a lui sono finiti in manette il boss Giuseppe Lo Duca, ritenuto dagli investigatori esponente di spicco della famiglia mafiosa di Carini, e Piera Lo Iacono, che avrebbe fatto da intermediaria tra i due.

La donna, secondo gli investigatori, si è rivelata una "figura perfettamente trasversale tra il mondo della politica e quello mafioso". "Una donna intrisa di una sconcertante 'cultura mafiosa'", scrivono i pm nella richiesta di misure cautelari. Ex assessore della Giunta comunale di Campofelice di Fitalia (Palermo), nel 2017, era stata candidata, come outsider, alla Presidenza della Regione siciliana con il sostegno del movimento politico 'Libertas' e dei liberal socialisti.

Ciò che è emerso finora dalle indagini, scrive la Procura di Palermo, "impone un ineluttabile e urgente intervento di natura cautelare atto a scongiurare il pericolo che il diritto-dovere del voto, per le imminenti elezioni del 25 settembre, sia definitivamente trasfigurato in merce di scambio assoggettata al condizionamento e all’intimidazione del potere mafioso".

Tutti gli aggiornamenti sulla nuova vicenda che scuote la politica siciliana, a due giorni dall'election day, nelle prossime ore su PalermoToday.