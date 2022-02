Salvini contro il tweet del Ministro Ue Borrell sulle sanzioni alla Russia

Il leader della Lega Matteo Salvini contro Josep Borrell, alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza in Europa. Senza entrare nel merito delle sanzioni imposte dall?Unione alla Russia, Salvini coglie la palla al balzo di uno ?scivolone? dell?alto funzionario spagnolo, per attaccarlo. "Per il capo della politica estera dell'Unione Europea, le sanzioni contro la Russia servono a bloccare lo shopping dei russi a Milano e i loro party a Saint Tropez? Siamo al ridicolo. O forse al tragico" ha scritto Salvini sui social.

Il senatore leghista ce l?ha proprio con Borrell, che ieri aveva twittato (e poi cancellato) una frase tutt?altro che politicamente corretta, per cui, con le sanzioni, ?non ci sarà più lo shopping dei russi a Milano, le feste a St Tropez e gli acquisti di diamanti ad Anversa?. Ha scritto proprio questo Borrell con una serie di Tweet uno dopo l?altro. Il primo cominciava dicendo: "Oggi, siamo d'accordo all'unanimità, di rispondere con fermezza alle azioni illegali della Russia contro l?Ucraina. Il pacchetto di sanzioni dell'UE colpirà 351 membri della Duma di Stato russa che hanno votato per il riconoscimento dei cosiddetti LPR e DPR".

All?ultimo post, si legge la frase che ha provocato la reazione di Salvini. "Niente più shopping a Milano, feste a Saint Tropez, diamanti ad Anversa. Questo è il primo passo. Siamo uniti". Si riferisce agli oligarchi russi colpiti dalle sanzioni. Un tweet, seppur vero, che ha provocato reazioni per il tono non proprio diplomatico.

La linea morbida di Salvini sulle sanzioni alla Russia

Intanto però Salvini continua a mantenere una linea morbida sulle sanzioni applicate dalla Russia da parte dell?Unione Europea. Infatti Salvini non condanna esplicitamente la decisione europea, trattando così Putin con i guanti. "Le sanzioni contro la Russia sono l'ultima delle soluzioni, anche perché non vedo quali interessi abbia la Russia a scatenare un conflitto, perché la situazione della pandemia ha danneggiato tutti" ha detto il leader della Lega.