Salvini: "Chi paga il caffè con la carta di credito è un rompipalle"

"Io sono un liberale, ognuno deve essere libero di pagare come vuole. Se uno vuole pagare due euro il caffè con la carta di credito è solo un rompipalle. Io cerco di pagare in contanti, perché a me piace andare a prelevare al bancomat". Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini interviene sulle note polemiche per i pagamenti cashless. Nella legge di bilancio è stato infatti inserito l'obbligo per i commercianti di accettare carte e bancomat per qualsiasi importo. Le sanzioni scatteranno solo se si rifiutano transazioni sopra i 60 euro.

Una misura che la maggioranza difende a spada tratta. Con toni anche piuttosto vivaci, come quelli usati da Salvini. Ha ragione il ministro? Secondo Massimiliano Dona, presidente di Unione nazionale consumatori (Unc) l'esempio del caffè è in realtà fuorviante perché nel peggiore dei casi la commissione da pagare per il commerciante "sarebbe di mezzo centesimo". In ogni caso, alcune offerte sul mercato permettono addirittura di azzerare i costi delle commissioni al di sotto di una certa soglia. Ad ogni modo è difficile quantificare con esattezza il costo delle commissioni sui pagamenti Pos: dipende dal fornitore che offre il servizio.

Salvini ha parlato anche di pace fiscale: "Io continuo a ritenere che sia un segno di civiltà. Ci sono quindici milioni di cittadini italiani con delle cartelle esattoriali, o sono un popolo di delinquenti oppure...". "Io sono orgoglioso di questa manovra" ha detto poi il ministro. "Letta dice che è un inno all'evasione fiscale? Mamma mia... Io la vedo in maniera diversa da lui".