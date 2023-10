Calenda contro Salvini: "Vai a lavorare. La replica: "È un piccolino, un ominicchio"

Scontro a distanza tra il leader di Azione e il vicepremier. "Mentre noi siamo qua - ha detto Carlo Calenda, intervenendo all'assemblea nazionale del partito - sta facendo una manifestazione per i valori occidentali dicendo che non si combatte una guerra politica ma religiosa. Devo essere buono, però per me la linea su Salvini è: non rompere le balle e vai a lavorare".

Calenda da giorni critica le affermazioni si Salvini su una presunta guerra di religione in medio oriente e la scelta del leghista di scendere in piazza in difesa dei valori occidentali: "Noi siamo democrazie laiche - aveva detto parlando alla trasmissione Tagadà - e lui, per fare campagna elettorale in vista delle europee, usa un argomento delicatissimo, perché non ha nessun senso del limite e della morale. Siamo in un momento estremamente delicato per la sicurezza, una situazione in cui assistiamo a conflitti devastanti e non ci possiamo permettere di avere questo che scorrazza in giro a dire idiozie. Ho scritto anche alla Meloni. Salvini vada a parlare delle centrali nucleari a Milano, che sono ugualmente idiozie, ma almeno sono innocue".

Il botta e risposta

Nel pomeriggio la replica stizzita del leader del Carroccio: “Le prossime elezioni europee - ha detto Salvini parlando a un corso di formazione politica per giovani militanti - non sono politiche, sono un referendum: o di qua o di là. È chiaro che c'è una parte del mondo con valori e storia diversi dai nostri che ha fatto un'operazione di acquisizione del nostro modo di vivere, di ragionare, di lavorare, amare, studiare e scegliere il programma televisivo. Se qualcuno del fronte opposto, culturalmente lontano da me fa una battaglia giusta devo avere l'intelligenza e la lealtà di dire che ha ragione. Questo in politica non sempre accade: penso a un signorotto della Roma bene che ogni giorno twitta 'Salvini vai a lavorare': secondo me è un piccolino, un ominicchio". A stretto giro, Calenda su X ribadisce: "La mia risposta è sempre la stessa, vai a lavorare e non romperci le balle".

