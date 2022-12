Salvini promette (di nuovo) l'abolizione del canone Rai: "No ai comizi di sinistra pagati da noi"

Matteo Salvini torna a promettere l'abolizione del canone Rai. Il ministro delle Infrastrutture ricorda in un video su TikTok dell'impegno preso in campagna elettorale "per superare il canone Rai, per evitare che siate voi, che siano milioni di italiani, che siamo tutti noi a pagare i comizi di sinistra". Un impegno "assolutamente ben segnato", ha affermato il segretario della Lega che dunque ritiene ancora possibile andare verso una cancellazione dell'imposta.

Già a settembre del resto Salvini aveva proposto di abolire il canone. "Ci sono già dieci Paesi europei che non fanno pagare il servizio pubblico radiotelevisivo" aveva affermato il leghista. "Il canone Rai grazie a Renzi pesa sulla bolletta: qualcuno può dire che 90 euro non fanno la differenza, c'è gente che con 90 euro ci mangia tre volte in più". Per questo, aveva aggiunto, "bisogna rendere il servizio pubblico veramente pubblico visto che la Rai porta a casa più di 700 milioni di euro di pubblicità". Fatto sta che per il momento il canone resta dov'era. Ovvero sulla bolletta della luce. La promessa di Salvini è rimandata a data da destinarsi.