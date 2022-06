Salvini: "Fate una centrale nucleare a Milano"

Il leader della Lega Matteo Salvini ha proposto di costruire una centrale nucleare a Milano. Ospite a Rapallo al convegno dei Giovani industriali, Salvini ha detto: "La prima nuova centrale nucleare fatela nella mia Milano. Nuova, grande e innovativa centrale nucleare". Salvini ha anche consigliato il quartiere in cui potrebbe sorgere la centrale nucleare: "La voglio nel mio quartiere, Baggio - ha aggiunto - Dico sì al nucleare e la prima centrale la voglio a Milano, capitale dell'innovazione".

A causa della crisi energetica innescata dalla guerra in Ucraina si è riaperto il dibattito sul nucleare, anche in Italia. Nella transizione ecologica che dovrebbe portare l'Unione Europea a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030, l'energia nucleare è stata considerata "green" dalla Commissione europea, ma l'Europarlamento si è opposto. Riguardo la dipendenza energetica dalla Russia e la proposta dell'Italia di mettere un tetto al prezzo del gas importato Salvini ha detto: "Sono e voglio rimanere in Europa, basta che ci siano pari condizioni: quando l'Italia insieme ad altri chiede ad esempio un Consiglio straordinario sulle politiche energetiche e sul gas, non è possibile che siccome gli olandesi non ne abbiano convenienza ci si dica ne riparliamo in autunno. Non ci sono biechi leghisti al governo in Olanda, ci sono interessi diversi" ha sottolineato.