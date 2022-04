Salvini: "Il Centrodestra vincerà le prossime elezioni politiche"

“Sono convinto che il centrodestra vincerà”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini riferendosi alle prossime elezioni politiche durante l’incontro con Viktor Orbán, presidente dell’Ungheria in visita a Roma.

Dopo l’incontro con Papa Francesco avvenuto in mattinata, nel pomeriggio Orbán ha incontrato il senatore della Lega all’Accademia d’Ungheria. Un confronto di un’ora in cui Matteo Salvini si è complimentato con il Presidente d’Ungheria per la sua conferma alla guida del Paese e, proprio in argomento di elezioni, Salvini ha ricordato il doppio appuntamento: prima le elezioni comunali il prossimo 12 giugno. Poi le elezioni politiche, quando il centrodestra tornerà unito per guidare il Paese. E Salvini si è detto fiducioso che il centrodestra vincerà le prossime elezioni.

Salvini e Orbán hanno poi fatto il punto della situazione internazionale anche alla luce della crisi Ucraina. Dal canto suo, fanno sapere fonti della Lega, Orbán ha illustrato le sue politiche economiche a tutela delle famiglie e dei più giovani, con finanziamenti mirati per chi fa figli e vantaggi fiscali. Politiche su cui Salvini ha espresso “totale sintonia”, presente anche sul contrasto all’immigrazione illegale, sulla necessità di abbattere il carico fiscale per famiglie e imprese. Poi entrambi si sono trovati d’accordo all’idea di lavorare a un progetto di centrodestra europeo alternativo ai socialisti, “per difendere i valori e le radici dell’Occidente”.