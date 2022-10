Il primo incontro di Salvini ministro con il comandante della guardia costiera

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, ha incontrato l'Ammiraglio Nicola Carlone, comandante generale della Guardia Costiera. Il Corpo vanta un personale con 10.800 donne e uomini e centinaia di uffici e comandi in tutta Italia. Per Salvini "è stato un lungo e proficuo incontro" per fare il punto della situazione, "anche a proposito di immigrazione: attualmente in area Sar libica ci sono due imbarcazioni ong", precisa una nota.

Il segretario della Lega ora ministro dei Trasporti potrà tornare a negare i porti d’attracco alle navi delle ong che raccolgono i migranti nel Mediterraneo come fece - insieme all'allora ministro del governo gialloverde Toninelli - ai tempi della sua esperienza come titolare del Viminale. Spetta infatti al ministero che ora dirige il potere di chiudere i porti italiani attraverso un decreto. È l’articolo 83 del Codice della navigazione ad attribuirglielo: il ministro può "limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il ministro dell’Ambiente, per motivi di protezione dell’ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende".

Non è da escludere che Salvini, ora che è ministro ai Trasporti, possa firmare proprio un decreto di chiusura dei porti in collaborazione con il suo ex capo di gabinetto Matteo Piantedosi, nuovo ministro all’Interno.