Salvini sbotta: "Non so nulla delle commesse Anas, ora querelo"

"Essere coinvolto a sproposito da qualche 'giornalista' in vicende di cui non so nulla, non è più tollerabile". Il ministro e leader della Lega, Matteo Salvini, rompe il silenzio sul caso delle commesse Anas e annuncia azioni giudiziarie. "Da oggi - dice - cominciano a partire querele, da parte mia e della mia compagna Francesca Verdini, come me coinvolta senza motivo in diversi articoli. Con l'impegno a devolvere in beneficenza tutto quello che i calunniatori dovranno risarcire".

Il riferimento è all'indagine della procura di Roma sull'ex senatore di Forza Italia Denis Verdini, suo figlio Tommaso, la sua società e alcuni bandi di gara da decine di milioni di euro di Anas, la società statale che gestisce le strade italiane, che sarebbero stati "pilotati". Gli inquirenti puntano il dito sul rapporto di alcuni dirigenti Anas con le società di consulenza gestite da Verdini, in particolare la Inver, di Tommaso Verdini e Fabio Pileri. Gli indagati sono accusati di aver sfruttato le proprie conoscenze politiche per ottenere informazioni sui bandi dai dirigenti Anas, in cambio di promozioni, e passarle ad alcuni clienti di Inver in modo da favorirli, in cambio di denaro. Nel "sistema Verdini" i due funzionari avrebbero svolto un ruolo fondamentale nel fornire accesso a informazioni riservate in cambio di avanzamenti di carriera e conferme in posizioni apicali di Anas.

Il gip parla di "continui incontri in ambiti non istituzionali (nonostante le funzioni rivestite) con Pileri e Verdini e anche talora con gli imprenditori (che partecipavano alle gare con società a loro riconducibili) per parlare di gare e in periodi che hanno preceduto e seguito la pubblicazione" dei bandi e "durante le fase dell'aggiudicazione delle gare". E ancora: "la consegna anticipata dei disciplinari, il compimento pertanto di atti contrari ai doveri di ufficio; l'aver garantito appoggio durante lavori delle commissioni giudicatrici; la totale messa a disposizione per fornire suggerimenti, consigli, trovare soluzioni in spregio al dovere di imparzialità e correttezza verso tutti i concorrenti" aggiunge il gip. Secondo l'accusa la copertura sull'attività illecita dei due funzionari arrivava da Denis Verdini. L'ex parlamentare, socio di fatto della Inver, "è colui che in virtù del suo peso politico e dei suoi rapporti assicura sponde o appoggi tali da consentirgli, direttamente o tramite il figlio Tommaso e Pileri, di promettere e garantire" ai due "avanzamenti di carriera in Anas o ricollocamento in posizioni lavorative di rilievo".

Salvini - fidanzato con la figlia di Denis Verdini - non è indagato e non risulta alcun coinvolgimento diretto nella vicenda. Secondo quanto scritto dalla gip di Roma nell'ordinanza di custodia cautelare con la quale ha arrestato Tommaso Verdini e Fabio Pileri, "grazie al peso politico di Denis Verdini erano in grado di segnalare al nuovo management di Anas/Fs e al sottosegretario al Mef, il leghista Federico Freni, l'elenco di soggetti 'affidabili'". Si tratta quindi di una lista che ha assunto un peso da quando la Lega ha preso i ruoli chiave del governo. Per questo motivo l'opposizione chiede che il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini intervenga in Parlamento a riferire. Sia per il suo rapporto con Verdini, sia per la presenza negli atti del nome del sottosegretario leghista Federico Freni, che non è indagato.

Tommaso Verdini intanto si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip. La stessa scelta è stata fatta dagli altri indagati. "L'indagine è durata due anni, il giudice ha impiegato 5 mesi per scrivere l'ordinanza e la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere era obbligata - ha sottolineato l'avvocato Alessandro De Federicis, difensore di Pileri, al termine dell'atto istruttorio. Abbiamo visto molte cose sulle quali avremmo da dire, ma in questa fase dobbiamo prima verificare l'entità dell'accusa. Due annotazioni: in questa inchiesta ci siamo dimenticati tutti della presunzione di innocenza e che i processi in Italia non si riescono più a fare a piede libero. Dopo due anni di indagini avevamo dato la disponibilità, al deposito degli atti, a chiarire perché - ha spiegato il penalista - noi sappiamo di questa indagine da tempo, perché c'era stata una perquisizione nel luglio 2022. Tutto ciò non è avvenuto e oggi ci troviamo con le misure cautelari che privano la libertà a persone che potrebbero essere innocenti. I fatti si chiariranno tra mesi e mesi nel processo e in questo tempo dovranno subire una privazione della libertà sovradimensionata a nostro avviso. Valutiamo il ricorso al Riesame".