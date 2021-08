Matteo Salvini: "Porte aperte a donne e bimbi dall'Afghanistan, ma no a migliaia di profughi"

"Porte spalancate per donne e bambini in fuga" dall'Afghanistan "ma non si può chiedere all'Italia che già accoglie centinaia di migliaia di profughi e finti profughi di fare di più". Matteo Salvini torna a ribadire la sua idea: sì ai corridoi umanitari dall'Afghanistan ma solo a determinate condizioni.

Parlando con i cronisti al suo arrivo alla Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca), l'ex ministro dell'Interno ha rispiegato ancora una volta la sua posizione, già espressa poco prima: "Porte aperte per migliaia di uomini, fra cui potenziali terroristi, assolutamente no". In precedenza Salvini aveva detto che secondo lui l'Italia dovrebbe accogliere soltanto qualche decina di profughi. "Accogliere in Italia alcune decine di persone che hanno collaborato con la nostra ambasciata mi sembra doveroso, ma che nessuno ci venga a parlare di accogliere decine di migliaia di afgani - aveva spiegato - Ci sono paesi europei che non hanno fatto nulla, l'Italia non può essere l'unico centro di accoglienza in tutta Europa".

Parole che già avevano suscitato diverse reazioni critiche, a partire dal segretario del Pd Enrico Letta: "Le dichiarazioni di Salvini che ho letto oggi sono totalmente inaccettabili, sull'idea di dire: 'gli afghani? giusto quei dieci che hanno collaborato con gli italiani, poi non li vogliamo altri'. Se questa fosse la linea, ma non sarà quella, le parole del presidente Draghi sono state diverse".

Salvini polemizza con Lamorgese sui migranti: "Non fa il suo lavoro"

Intanto alla Versiliana Salvini ha continuato a parlare della situazione in Afghanistan, polemizzando con la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. "Si chiede il green pass agli italiani per farli andare in pizzeria, in palestra a teatro e poi si fanno sbarcare migliaia di immigrati senza controllo. Non c'è un ministro dell'Interno in carica e la situazione afgana rischia di complicare ulteriormente la situazione", ha detto Salvini ai giornalisti. "Ci sono tanti sbarchi perché non c'è un ministro dell'interno che fa il suo lavoro - ha aggiunto il leader della Lega - Io ho fatto il mio lavoro, ho salvato vite e vado a processo a Palermo, lei (il ministro Lamorgese, ndr) aumenta i morti i problemi e gli sbarchi".